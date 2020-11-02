Erdem Akademi Spor Derneği Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti

rdem Akademi Spor Derneği’nin göreve yeni gelen Başkanı Arif Albayrak, Asbaşkan ve Antrenör Mehmet Erdem ve yönetim kurulu üyesi ile derneğin yurt dışında şampiyonluk elde eden sporcusu Bahar Erdem Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

rdem Akademi Spor Derneği’nin göreve yeni gelen Başkanı Arif Albayrak, Asbaşkan ve Antrenör Mehmet Erdem ve yönetim kurulu üyesi ile derneğin yurt dışında şampiyonluk elde eden sporcusu Bahar Erdem Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, derneğin Gazimağusa adına faaliyet gösterdiğini ve yurt dışında başarılar elde ettiğini ifade ederek, yurt dışında şampiyon olan ve ülkemize 6 altın madalya kazandırarak bizlere büyük gurur yaşatan Bahar Erdem’i kutladı ve başarılarının devamını diledi. Başkan Arter, deneğin fidan dikme faaliyetine de gereken desteği vereceklerini söyledi. Erdem Akademi Spor Derneği Başkanı Arif Albayrak, başarılı derneklere sahip çıkılması, destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, ülkemizin ancak kültür sanat ve sporla adını duyurabileceğini belirtti. Ziyaretin sonunda Dernek Başkanı Albayrak Başkan İsmail Arter’e derneğin bir formasını takdim etti.