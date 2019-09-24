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Erdemli Sosyal Tesis Projesi için çalışmalar başladı

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Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, “Erdemli Sosyal Tesis Projesi” için çalışmalara başlandığını bildirdi.
Erdemli Sosyal Tesis Projesi için çalışmalar başladı

Karavezirler yazılı açıklamasında, Erdemli’de gençlerin ve köylünün sosyalleşmesini sağlamak amacıyla başlatılan projenin tamamlanmasının ardından, köyün daha çağdaş ve sosyal bir yapıya sahip olacağını kaydetti. 
Karavezirler, Erdemli Muhtarı Kamil Şenocaklı ile birlikte, Erdemli’de yapımı başlayacak olan “Erdemli Sosyal Tesis Projesi” alanını gezdi. 

Toplamda 2 bin 966 metrekarelik alana yerleşecek ve 195 metrekaresi kapalı alan olarak yapılacak projenin denetimi Değirmenlik Belediyesi İmar Bölümü personellerinden Nilgün Aydın tarafından yapılıyor.

Muhtarlık ofisi, tuvalet ile kafeterya ve büfenin de içinde bulunacağı “Erdemli Sosyal Tesis Projesi”nde; 212 metrekarelik çocuk oyun grubu ve fitness spor aletleri alanı, 800 metrekarelik otopark alanı, 300 metrekarelik mini futbol sahası ve bin metrekarelik yeşil alan bulunuyor. 

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