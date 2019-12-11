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Erdemli’de “Hayvan Yemlerinde ve Sütlerde Bulunan Aflatoksin” konusunda seminer düzenleniyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Erdemli’de, “Hayvan Yemlerinde ve Sütlerde Bulunan Aflatoksin” konusunda seminer düzenlenecek.
Erdemli’de “Hayvan Yemlerinde ve Sütlerde Bulunan Aflatoksin” konusunda seminer düzenleniyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Aralık Perşembe günü saat 19.00’da Köy Kadın Kursu Salonu’nda yer alacak semineri, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya verecek.

Dr. Zeliha İmamzade ise fare mücadelesi konusunda eğitim verecek. Ayrıca Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) ekibi tarafından SÜTEK’in işlevselliği ile ilgili sunum gerçekleştirilecek. 

Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek. 

Açıklamada, seminerin bölgedeki tüm üreticilere açık olacağı kaydedildi.

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