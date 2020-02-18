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Erden Turnuvası Şampiyonu GİNGİ..!

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Lefkoşa Darts Birliği’nin Rahme Erden anısına organize ettiği anı darts turnuvası otuz dört dartsçının katılımı ile gerçekleşti.
Erden Turnuvası Şampiyonu GİNGİ..!

Lefkoşa Darts Birliği’nin Rahme Erden anısına organize ettiği anı darts turnuvası otuz dört dartsçının katılımı ile gerçekleşti.

Gerçekleştirilen anı darts turnuvasında Cemal Gingi şampiyon olurken, ikinci Tony Stone, üçüncüyse Hakan Boral oldu. Ödül almaya hak kazanan kişilereyse ödüllerini Rahme Erden’in torunları ve Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı taktim etti.

Organize edilen turnuvada ise yan ödüller şöyle oluştu:

En az okta bitiren: Cemal Gingi (14 Ok)

En yüksek sayı atan: Elmas Çocuk (İki 180)

En yüksek finiş: Hakan Boral (151 Finiş)

En iki hakem: Hüseyin Coşkuner

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