Erden: Veteriner masraflarındaki yükseliş sektörü zorluyor

Veteriner masraflarının en az 150-200 bin TL arasında olması, Ankara’da 200 TL’ye satılan bir veteriner ilacının KKTC’de 1600 TL’ye satıldığına dikkat çeken Erden, bu masrafların işletmeler üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu vurguladı.

Erden, zootekni biliminin yeterince kullanılmamasının ve hayvancılığın tamamen veterinerlerin eline bırakılmasının sektördeki sorunları artırdığını belirtti.

Erden’in paylaşımı şu şekilde: Hayvancılar maliyetleri düşürün diye sürekli isyan ediyor görüyoruz. Araştırmamda, 80-100 sağmal hayvan bulunan bir işletmede elektrik gideri aylık 25-30 bin TL, işçi maliyeti 100-110 bin TL. Ancak veteriner masrafları en az 150-200 bin TL! Ankara’da 200 TL olan bir veteriner ilacı KKTC’de 1600 TL. Veteriner pahalı oldu diye bağıran var mı? Zootekni bilimini katlederseniz, hayvancılığı veterinerlere bırakırsanız sektör bu hale gelir