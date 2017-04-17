Erdğan'ın ilk icraatı: OHAL uzatılacak

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin kabul edildiği Türkiye'deki referandumun ardından toplanacak ilk bakanlar kurulunda olağanüstü halin (OHAL) üçüncü kez uzatılması bekleniyor.

Türkiye'nin dün yapılan referandumda kabul edilen "Cumhurbaşkanlığı sistemi”nin, erken seçim kararı almaması halinde, 3 Kasım 2019 günü eşzamanlı yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerle birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin kabul edildiği referandumun ardından toplanacak ilk bakanlar kurulunda olağanüstü halin (OHAL) üçüncü kez uzatılması bekleniyor.

Ankara kulislerine göre, bugün önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısında OHAL’in uzatılması için tavsiye kararının alınması bekleniyor. Ardından toplanacak bakanlar kurulunda da darbe girişiminin ardından getirilen ve iki kez de uzatılan OHAL’in bir kez daha uzatılması kararının alınması öngörülüyor.

MGK, son olarak 3 Ocak tarihinde tavsiye kararı almış, 19 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere OHAL üç ay uzatılmıştı.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen ve iki kez uzatılan OHAL, en az 19 Nisan tarihine kadar devam edecek.

BAHÇELİ’DEN AÇIK ÇEK

CHP ve HDP’nin OHAL’e ilişkin eleştirileri sürse de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘terörle mücadele’ devam ettikçe, OHAL’e destek sunacaklarını her fırsatta yinelemiş ve “Terörün kökü kazınıncaya, FETÖ ile hesaplaşma bitene kadar OHAL’e destek vereceğiz” demişti.