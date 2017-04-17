 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.850
  • Altın 152,047
  • Dolar 3,6656
  • Euro 3,8951
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAvrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Erdğan'ın ilk icraatı: OHAL uzatılacak

»
Erdğan'ın ilk icraatı: OHAL uzatılacak
‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin kabul edildiği Türkiye'deki referandumun ardından toplanacak ilk bakanlar kurulunda olağanüstü halin (OHAL) üçüncü kez uzatılması bekleniyor.

Türkiye'nin dün yapılan referandumda kabul edilen "Cumhurbaşkanlığı sistemi”nin, erken seçim kararı almaması halinde, 3 Kasım 2019 günü eşzamanlı yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerle birlikte yürürlüğe girmesi bekleniyor.

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin kabul edildiği referandumun ardından toplanacak ilk bakanlar kurulunda olağanüstü halin (OHAL) üçüncü kez uzatılması bekleniyor.

Ankara kulislerine göre, bugün önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısında OHAL’in uzatılması için tavsiye kararının alınması bekleniyor. Ardından toplanacak bakanlar kurulunda da darbe girişiminin ardından getirilen ve iki kez de uzatılan OHAL’in bir kez daha uzatılması kararının alınması öngörülüyor.

MGK, son olarak 3 Ocak tarihinde tavsiye kararı almış, 19 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere OHAL üç ay uzatılmıştı.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen ve iki kez uzatılan OHAL, en az 19 Nisan tarihine kadar devam edecek.

BAHÇELİ’DEN AÇIK ÇEK

CHP ve HDP’nin OHAL’e ilişkin eleştirileri sürse de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘terörle mücadele’ devam ettikçe, OHAL’e destek sunacaklarını her fırsatta yinelemiş ve “Terörün kökü kazınıncaya, FETÖ ile hesaplaşma bitene kadar OHAL’e destek vereceğiz” demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YSK Başkanı: Oy pusulaları sahte değil, bunda şüphe yok17 Nisan 2017 Pazartesi 10:35
  • Mühürsüz oylar ‘evet’ mi, ‘hayır’ mı? Bu tartışma bitmez...17 Nisan 2017 Pazartesi 10:30
  • Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başlıyor17 Nisan 2017 Pazartesi 09:37
  • 'Evet'e Kürt seçmen katkısı 450 bin...17 Nisan 2017 Pazartesi 00:18
  • Türkiye’nin tercihi ‘Evet’ yüzde 51.37, ‘Hayır’ yüzde 48.6317 Nisan 2017 Pazartesi 00:00
  • AP’nin Türkiye raportörü: Bu sonuçla Türkiye’nin AB’ye katılamayacağı açık16 Nisan 2017 Pazar 23:59
  • Son dakika…Türkiye'nin bir çok yerinde YSK protestoları başladı16 Nisan 2017 Pazar 23:30
  • Gezici’den referandum değerlendirmesi16 Nisan 2017 Pazar 23:20
  • YSK: 'Evet' yazılı mühürler geçerli16 Nisan 2017 Pazar 21:25
  • Yurt dışı sonuçları da gelmeye başladı16 Nisan 2017 Pazar 21:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti