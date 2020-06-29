Erdinç Gündüz Kitabını Akıncı’ya takdim etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, Erdinç Gündüz’ün müzik kariyeri yanında yazıları ve şimdi de kitabıyla Kıbrıs Türk kültür, sanat hayatına önemli katkılar yapmaya devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdinç Gündüz’ün anılarını kaleme aldığı dönemin, Kıbrıs Türk halkı açısından önemli bir kesit olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, eli kalem tutan herkesin tarihi dönemlere ilişkin anılarını gelecek kuşaklara aktarmasının önemine işaret etti.

Erdinç Gündüz, “Bir Varmış, Bir Yokmuş” adlı yeni yayınlanan kitabında 1955-1969 arasını, yaşadıkları ve anılarından yola çıkarak kaleme aldı.