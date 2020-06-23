Erdinç Gündüz’ün “Bir Varmış, Bir Yokmuş” Adını Verdiği İlk Kitabı Yayımlandı

Uzun yıllar BRT’de ve bazı gazetelerde Kıbrıs Türk basınına hizmet veren, ülkenin tanınmış müzik grubu Sıla 4 elemanlarından da olan gazeteci, sanatçı Erdinç Gündüz’ün 1955 ile 1969 yıllarına dair anılarını derlediği “Bir Varmış, Bir Yokmuş” adını verdiği ilk kitabı yayımlandı.

Kitabın tanıtım ve imza gecesi, 29 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00’de Lefkoşa’da Barfly’da yapılacak.

Erdinç Gündüz, kitabının önsözünde, küçüklüğünden beri okumayı da yazmayı da çok sevdiğini, klasik anlamda bir hatıra defterim hiç olmasa da yaşadıklarıyla ilgili notlarının hep olduğunu belirtti.

Dört-beş yıl önce anılarını toparlayıp düzgün metinler haline getirmeye başladığını ve başka anılarının da canlandığını kaydeden Gündüz, kitabının önsözünde şu ifadelere yer verdi:

“Anılarımı metin haline getirirken, beş yaşımdan başlayarak, 15 yaşındayken gönüllü olarak başladığım ve 4 yıl 9 ay 15 gün süren Mücahitlik dönemimde neler yaşadığımı, neleri nasıl değerlendirdiğimi, neler hissettiğimi anlatmaya çalıştım. Bir tür ‘boşalma’ydı yaptığım. Doğruyu söylemek gerekirse, yazdıklarımı kitap haline getirmek hiç ama hiç aklımda yoktu. Bir gün, Cenk Mutluyakalı ile bir sohbetimiz sırasında söz ettim yazdıklarımdan. ‘Yayımlayalım’ dedi. Biraz düşündükten sonra kabul ettim ve Yenidüzen gazetesinin haftalık Adres dergisinde yayımlamaya başladık anılarımı. Beklediğimin çok üzerinde bir ilgi gördü, şaşırdım. Tamamlanmasına yakın Cenk, ‘Neden kitap haline getirmiyorsun?’ deyiverdi. Ve işte o andan itibaren başladım ciddi ciddi, kitap konusunu.Elinizdeki bu kitap bir ‘edebi eser’ değildir. Sadece ve sadece, yaşadıklarımı, hatırladıklarımı yaşarken neler hissettiklerimi yazıya döktüğüm bir anılar derlemesidir.”