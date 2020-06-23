  • BIST 115.190
  • Altın 385,066
  • Dolar 6,8400
  • Euro 7,7067
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Erdinç Gündüz’ün “Bir Varmış, Bir Yokmuş” Adını Verdiği İlk Kitabı Yayımlandı

» »
Erdinç Gündüz’ün “Bir Varmış, Bir Yokmuş” Adını Verdiği İlk Kitabı Yayımlandı
Erdinç Gündüz’ün “Bir Varmış, Bir Yokmuş” Adını Verdiği İlk Kitabı Yayımlandı

Uzun yıllar BRT’de ve bazı gazetelerde Kıbrıs Türk basınına hizmet veren, ülkenin tanınmış müzik grubu Sıla 4 elemanlarından da olan gazeteci, sanatçı Erdinç Gündüz’ün 1955 ile 1969 yıllarına dair anılarını derlediği “Bir Varmış, Bir Yokmuş” adını verdiği ilk kitabı yayımlandı.

Kitabın tanıtım ve imza gecesi, 29 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00’de Lefkoşa’da Barfly’da yapılacak.

Erdinç Gündüz, kitabının önsözünde, küçüklüğünden beri okumayı da yazmayı da çok sevdiğini, klasik anlamda bir hatıra defterim hiç olmasa da yaşadıklarıyla ilgili notlarının hep olduğunu belirtti.

Dört-beş yıl önce anılarını toparlayıp düzgün metinler haline getirmeye başladığını ve başka anılarının da canlandığını kaydeden Gündüz, kitabının önsözünde şu ifadelere yer verdi:

“Anılarımı metin haline getirirken, beş yaşımdan başlayarak, 15 yaşındayken gönüllü olarak başladığım ve 4 yıl 9 ay 15 gün süren Mücahitlik dönemimde neler yaşadığımı, neleri nasıl değerlendirdiğimi, neler hissettiğimi anlatmaya çalıştım.  Bir tür ‘boşalma’ydı yaptığım. Doğruyu söylemek gerekirse, yazdıklarımı kitap haline getirmek hiç ama hiç aklımda yoktu.  Bir gün,  Cenk Mutluyakalı ile bir sohbetimiz sırasında söz ettim yazdıklarımdan. ‘Yayımlayalım’ dedi. Biraz düşündükten sonra kabul ettim ve Yenidüzen gazetesinin haftalık Adres dergisinde yayımlamaya başladık anılarımı. Beklediğimin çok üzerinde bir ilgi gördü, şaşırdım. Tamamlanmasına yakın Cenk,  ‘Neden kitap haline getirmiyorsun?’ deyiverdi. Ve işte o andan itibaren başladım ciddi ciddi, kitap konusunu.Elinizdeki bu kitap bir ‘edebi eser’ değildir. Sadece ve sadece, yaşadıklarımı,  hatırladıklarımı yaşarken neler hissettiklerimi yazıya döktüğüm bir anılar derlemesidir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? "İskele'de Sahil Yağmasına Dava Açıyorlar"23 Haziran 2020 Salı 08:59
  • Sağlıkçılar, Başbakanlık önünde eylem yapacak23 Haziran 2020 Salı 08:40
  • Beyaz Saray: Trump yönetiminin Venezuela’da Guiado’ya desteği devam ediyor23 Haziran 2020 Salı 08:33
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!23 Haziran 2020 Salı 08:00
  • KTTO Başkanı yeniden Deniz22 Haziran 2020 Pazartesi 22:08
  • “İkinci Toplumsal Dayanışma Paketi” açıklandı22 Haziran 2020 Pazartesi 22:05
  • Tatar: Akıncı seçim derdine düşmüş22 Haziran 2020 Pazartesi 20:38
  • Akıncı’dan Tatar’a: ““Umarım bu yaşananlardan ders çıkarır””22 Haziran 2020 Pazartesi 19:15
  • Cumhurbaşkanı Akıncı:“Partilerin iç işleyişlerine müdahalem söz konusu olamaz”22 Haziran 2020 Pazartesi 18:52
  • Başbakan Ersin Tatar Metehan Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu22 Haziran 2020 Pazartesi 18:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti