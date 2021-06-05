  • BIST 1.433
  • Altın 527,081
  • Dolar 8,6558
  • Euro 10,5278
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Erdoğan, 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yapıldığını duyurdu:

»
Erdoğan, 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yapıldığını duyurdu: Karadeniz'deki toplam gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı
Erdoğan, 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yapıldığını duyurdu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta düzenlenen Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde daha önce açıklayacağını duyurduğu müjdeyi duyurdu.

Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını belirtti.

Erdoğan, böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfinin 540 milyar metreküpe ulaştığını aktardı.

Erdoğan, bu hafta içinde TRT'de katıldığı programda, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarıyla ilgili "bir müjdeyi" bugün vereceğini açıklamıştı.

Gaz üç etapta çıkarılacak

"Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmak için arkadaşlarımız canla başla çalışıyor" diyen Erdoğan, gazın üç aşamada çıkarılacağını belirtti.

Buna göre bu aşamalar şu şekilde olacak:

  • 1. aşama deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri
  • 2. aşama karada doğalgazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesis
  • 3. aşama denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattı

Erdoğan, "Doğalgaz kullanıma hazır hale geldiğinde ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır" dedi:

"İlk etapta 10 kuyunun sondajını bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız. Türkiye'nin denizdeki ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür."

4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımı

Erdoğan ayrıca yenilenebilir enerji ile ilgili de bir duyuru yaptı.

Cumhurbaşkanı, "Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükelçi Köprülü TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç’la görüştü04 Haziran 2021 Cuma 08:49
  • MetroPOLL'den son anket: Dikkat çeken Millet İttifakı detayı03 Haziran 2021 Perşembe 22:41
  • Covid: İngiltere, Türkiye'yi 10 gün otel karantinası uygulanan 'kırmızı liste'den çıkarmadı03 Haziran 2021 Perşembe 22:31
  • Ezgi Mola Twitter’da 1 numara: #YalnızDeğilsin03 Haziran 2021 Perşembe 20:00
  • Bakanlık'tan hayvan üreticilerine 7 maddelik öneri paketi sunuldu03 Haziran 2021 Perşembe 16:12
  • 190 kentten oluşan Eurocities ağından, İBB Başkanı İmamoğlu ile dayanışma mesajı03 Haziran 2021 Perşembe 15:15
  • 15 Temmuz darbesi... Marmaris'teki suikast timine ceza yağdı03 Haziran 2021 Perşembe 14:23
  • CHP'li Ağbaba: MHP'li Karataş Belediyesi "olmayan mehteran takımıyla" insan kaçırmış, yurt dışına giden 30 kişiden 20'si geri dönmemiş03 Haziran 2021 Perşembe 13:52
  • AB'den Türkiye dahil 7 aday ülkeye yardım03 Haziran 2021 Perşembe 13:44
  • Türkiye’de ilk! İki hastalığa aynı anda yakalandı03 Haziran 2021 Perşembe 13:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti