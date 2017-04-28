Erdoğan 2 Mayıs'ta AK Parti'ye üye oluyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti'ye üye olacak. Başbakan Binali Yıldırım, "Salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız ve bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemi getiren yeni anayasa değişikliğinin referandumda onaylanması ve YSK'nın resmi sonuçları açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşüyle ilgili takvim de netleşmeye başladı.

Erdoğan, 2 Mayıs Salı günü AK Parti'ye üye olacak.

Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "2 Mayıs salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız ve bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız. 21 Mayıs'ta da AK Parti kongresini toplayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın 21 Mayıs'ta düzenlenecek AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde de genel başkan olması bekleniyor.

Erdoğan, 25 Nisan'da Reuters'e yaptığı açıklamada, YSK'nın referandumun resmi sonuçlarını açıklamasının ardından düzenlenecek AK Parti kongresinde partiye geri döneceğini söylemişti. Erdoğan, genel başkanlığa gelip gelmeyeceğine parti üyelerinin karar vereceğini söyleyerek, genel başkanlığa aday olacağı mesajını vermişti.

16 Nisan referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanının bir partiye üye olmasına olanak sağlıyor.