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Erdoğan 24 Mart’ta NATO Zirvesine Katılacak

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Erdoğan 24 Mart’ta NATO Zirvesine Katılacak
Erdoğan 24 Mart’ta NATO Zirvesine Katılacak

Türkiye, barış için mekik diplomasisini yoğunlaştırıyor. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 24 Mart’ta Brüksel’deki NATO zirvesine katılacak.

Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgedeki gelişmeler NATO’nun yakın takibinde. İttifakın liderleri, sürece ilişkin değerlendirme yapmak için ilk olarak 25 Şubat’ta videokonferans yöntemiyle toplandı. Şimdi de Brüksel’de bir araya gelecekler.

Erdoğan, diplomasi trafiğinde NATO üyesi ülkelerin liderleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile sürekli dirsek temasındaydı. Hem telefon ile hem de yüz yüze birçok görüşme yaptı.

 Erdoğan, Türkiye’nin çözüm önerilerini anlatacak

Erdoğan beraberindeki heyetle 23-24 Mart tarihlerinde Belçika’da olacak. Brüksel’de düzenlenecek olağanüstü NATO liderler zirvesine katılacak. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizindeki tutumunu NATO liderlerine anlatacak. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için hem kendisinin hem de kurmaylarının gerçekleştirdiği diplomatik girişimlerine vurgu yapacak. Ankara’nın çözüm önerileri üzerinde duracak.

İttifakın savunmasını güçlendirecek adımlar konuşulacak

NATO liderleri, zirvede, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananlara ilişkin bundan sonra yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. İttifakın savunmasını ve caydırıcılığını güçlendirecek adımları konuşacak.

Zirveye aralarında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın da bulunduğu liderler katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılacak devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye’ye geliyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO’nun doğu kanadının savunması için Türkiye’nin NATO içinde büyük önem taşıdığını belirterek, haftaya salı günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

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