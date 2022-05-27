Erdoğan: "250 bin TL tazminatı TÜRGEV ve Ensar'a verelim" dedim, hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da nasip olsun

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, ailesinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açtığı davalarda kazanılan son tazminatları TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.

Erdoğan, "Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da nasip olsun" dedi. Kılıçdaroğlu, salı akşamı Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını, bu hazırlık kapsamında TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığıyla ABD'ye para transferi yapıldığını iddia etmişti.