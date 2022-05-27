  • BIST 2.436,48
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.2393
  • Euro 17.3793
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAGergin Boyun Sendromuna Dikkat !

Erdoğan: "250 bin TL tazminatı TÜRGEV ve Ensar'a verelim" dedim, hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da nasip olsun

»
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Erdoğan, ailesinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açtığı davalarda kazanılan son tazminatları TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.
Erdoğan: "250 bin TL tazminatı TÜRGEV ve Ensar'a verelim" dedim, hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da nasip olsun

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Erdoğan, ailesinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açtığı davalarda kazanılan son tazminatları TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.

Erdoğan, "Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da nasip olsun" dedi.  Kılıçdaroğlu, salı akşamı Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını, bu hazırlık kapsamında TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığıyla ABD'ye para transferi yapıldığını iddia etmişti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'bürokrasi' yanıtı: Zaten bu devletin şerefli evlatlarına seslenmiştim; senin işlerin biraz aksayacak26 Mayıs 2022 Perşembe 18:01
  • Yunanistan’dan BM’ye Türkiye mektubu26 Mayıs 2022 Perşembe 15:11
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı26 Mayıs 2022 Perşembe 14:26
  • ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İzinsiz’in duvar resmi ‘sanatsal boyutu aşmış’26 Mayıs 2022 Perşembe 12:38
  • Hurda denilen THK uçakları uçacak!26 Mayıs 2022 Perşembe 10:15
  • Suriye’nin kuzeyine yönelik yeni bir operasyon olacak mı?26 Mayıs 2022 Perşembe 10:02
  • Gözller merkez bankasında,Karar saat 14:00'te açıklanacak26 Mayıs 2022 Perşembe 09:57
  • Mevlüt Çavuşoğlu,İsrail-Türkiye İş Konseyi üyeleri ile buluştu.26 Mayıs 2022 Perşembe 09:55
  • Veteriner hekimlerden "maymun çiçeği"nin bulaşmasında kemirgen uyarısı26 Mayıs 2022 Perşembe 09:44
  • TC Cumhurbaşkanlığı’nda kripto toplantısı: 4 başlıkta düzenleme geliyor25 Mayıs 2022 Çarşamba 20:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti