Erdoğan 3 Mart'ta açmıştı; 1 milyar liralık Ordu Çevre Yolu 'bakım' sebebiyle kapatıldı

Yol, maliyetiyle Türkiye'nin en pahalı yatırımlarından biri olarak kayıtlara geçmişti

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında yapımına 8 yıl önce başlanan ve yaklaşık 1 milyar lira ile Karadeniz Bölgesi'nin en pahalı yatırımı olan Ordu Çevre Yolu, açılışının yapılmasının 52. gününde 'bakım' sebebiyle kapatıldı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Ordu Çevre Yolu'nun 10 kilometrelik ilk etabının açılışını, 3 Mart günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile yapmıştı. Trafiğe kapatılan çevre yolunda asfalt ve köprülerde meydana gelen bazı sorunların giderilmesi için çalışmalarının yapılacağı ifade edilirken, çalışmaların en az 15 gün süreceği belirtildi. Yol açıldıktan sonra rahatlayan şehir içi trafiği ise tekrar yoğunlaştı. Özellikle ağır vasıta araç sürücüleri yolun tam olarak tamamlanmadan trafiğe açıldığını ileri sürdü.

Proje çalışmalarına 2007'de başlanılan Çevre Yolu'nun ihalesi, 553 milyon liraya yapılarak, 2012 yılının Temmuz ayında temeli atıldı. Toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan yolun ilk etabını oluşturan 10,4 kilometrenin 500 metrelik kısmında oluşan heyelan ise çalışmaları aksattı. Bölgede toplam 75 kilometre uzunluğunda fore kazıklar çakılarak, heyelan için önlem alındı.

Yaklaşık 1 milyar liraya mâl olan Ordu Çevre Yolu'nun ilk etabı, 3 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu mitinginin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile yapılan canlı bağlantıyla hizmete açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte 40 dakikalık şehir içi geçişi, 10 dakikaya indiği açıklandı.

Trafiğe kapatılan çevre yolunda asfalt ve köprülerde meydana gelen bazı sorunların giderilmesi için çalışmalarının yapılacağı ifade edilirken, çalışmaların en az 15 gün süreceği belirtildi. Yol açıldıktan sonra rahatlayan şehir içi trafiği ise tekrar yoğunlaştı. Özellikle ağır vasıta araç sürücüleri yolun tam olarak tamamlanmadan trafiğe açıldığını ileri sürdü.

Karadeniz Sahil Yolu'nun en önemli etabı olan ve 3 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 10 km'lik Ordu Çevre Yolu'nun maliyetinin 1 milyar lira olduğu belirtilmişti.

Yol, maliyetiyle Türkiye'nin en pahalı yatırımlarından biri olarak kayıtlara geçmişti.