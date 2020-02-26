Erdoğan: 4'lü zirve kesin değil, ABD'nin bize vereceği Patriot yok

Erdoğan, bu zirveyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteği doğrultusunda "ikili olarak" yapabileceklerini belirterek, Patriot Hava Savunma Sistemleri konusunda da, "Şu an Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık, eğer bize gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz dedik" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "İdlib konusundaki 4'lü zirve 5 Mart'ta olacak mı? Yeri neresi olacak? Rusya'nın tutumunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?" sorusuna: "Bu dörtlü zirve konusunda şu anda "kesin değil" dersem daha yeridir. Çünkü Sayın Putin "Biz bunu ikimiz beraber yapsak daha isabetli olur" gibi bir teklif getirince, ben dedim ki "Bu da olabilir, 4'lü de olabilir. Şu anda İdlib'de bizim ikimizin kararı çok büyük önem arz ediyor." Tarih konusunda hemen hemen mutabık sayılırız, yani 5 Mart itibarıyla… Yeri itibarıyla büyük ihtimalle İstanbul olacak. Bu arada ikili, dörtlü meselesini yine görüşmelerle devam ettireceğiz. Moskova'ya giden heyetimiz ile Ankara'ya gelen Rus heyet arasında Ankara'da görüşmeler yapılıyor. Bu heyetler arası görüşmenin neticesine göre de biz tekrar telefon diplomasisini devam ettireceğiz." cevabını verdi.

Erdoğan: Şu anda Amerika'nın bize vereceği Patriot yok

Erdoğan, "İdlib'e Batı'dan yardım beklentiniz var mı? Örneğin NATO ve ABD'den gelecek Patriotların konuşlandırılması konularında" sorusunaysa şu cevabı verdi:

"Şu anda Amerika'nın bir destek sözü Sayın Trump ile görüştüğümde vardı. Ama henüz bir destek söz konusu değil. Görünen o ki bu ara bir daha görüş

'İdlib'den çekilmemeleri halinde gereğini yaparız, süreleri doluyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki Rusya destekli Esad rejiminin ilerleyişi konusuna da değindi. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözetleme noktalarına yönelik kuşatmaya müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, "Gözetleme kulelerimizi tahkim ettik, tahkim etmeye de devam ediyoruz. Buradan bu unsurların güneye çekilmelerini söyledik. "Çekilmemeleri halinde gereğini yaparız" dedik. Soçi Mutabakatı bu konuda neye amir ise biz gereğini istiyoruz. Bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım ve bu konuda taviz vermemiz mümkün değil" dedi.

'Biz Adana Mutabakatı ile Suriye'de varız'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Adana Mutakabatı doğrultusunda Suriye'ye girdiğini belirten Erdoğan, "Tabi bunlar ikide bir "Burası Türkiye'nin girmesi halinde bir işgaldir" şeklinde bir yanlış yapıyorlar. Biz ne diyoruz onlara? Biz burada Adana Mutabakatı ile varız. Peki Adana Mutabakatında süreç nedir? Siz terör örgütlerini kaçtıkları yere kadar kovalarsınız. Yaptığımız budur ve şu anda biz de terör örgütlerini kovalıyoruz. Bu bazen PKK'dır, YPG'dir, PYD'dir, bazen DEAŞ'tır ya da diğer terör örgütleridir. Bunlarla meşgulüz. Çünkü ne Amerika ne de Rusya terör örgütleri konusunda, bize verdikleri sözü yerine getirdi. O zaman tabi iş başa düştü. Şimdi biz bunu da yerine getirmek zorundayız. Onun için de bunu kovalıyoruz" ifadelerini kullandı.

memiz gerecek. İlgili arkadaşlarımız muhatapları ile görüşmeler yapacak."

"Patriot meselesine gelince, ben çok net olarak söyleyeyim, şu anda Amerika'nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık; "Eğer bize Patriot gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz." Ama şu anda benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir Patriot yok. Ellerinde böyle bir şey yok. Verecekseniz verin, Kongre'den bunun iznini ben almayacağım, siz alacaksınız. Şimdi bizde sadece İspanya Patriot'u var, bunun dışında da böyle bir şey söz konusu değil. Bizim tabi her görüşmemiz de Patriot söz konusu oluyor."