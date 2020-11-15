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Erdoğan: 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC’ye kazandıracağız

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Erdoğan: 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC’ye kazandıracağız
Erdoğan: 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC’ye kazandıracağız

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılış töreninde açıklama yapan TC Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, “KKTC ile gönül birliğimiz olmasa 45 gün gibi kısa bir sürede burayı tamamlayamazdık. 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC’ye kazandıracağız” açıklamasını yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: KKTC ile dayanışmanın en önemli nişanesi işte bu hastane. Hastanede 6 ameliyathane bulunuyor.

Hastanemiz 24 yoğun bakım olmak üzere 100 yatak kapasitesine sahip. KKTC ile gönül birliğimiz olmasa 45 gün gibi kısa bir sürede burayı tamamlayamazdık. Ülkemizde hizmete sunduğumuz 1008’er yataklı hastaneleri de benzer sürede bitirdik. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere hizmeti geçen herkese teşekkür ederim. Yeni bir projemiz var. 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC’ye kazandıracağız.

Yer tesliminden hemen sonra bu yatırıma başlayacağız. Kıbrıs Türk Halkına yakışır bir hastanenin açılışını yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Hastanemizin ve hediye ettiğimiz ambulansların hayırlı olmasını dilerim. 

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