Erdoğan 8 bakanla Moskova’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Sputnik’in edindiği bilgiye göre Erdoğan’a Rusya ziyaretinde 8 bakan ile bazı milletvekilleri ve bürokratlar da eşlik edecek.

Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı yarın Moskova’da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in başkanlıklarında düzenlenecek ÜDİK Toplantısı’na, ilgili bakanlar da katılacak. Toplantıda, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınacak. Bu çerçevede ekonomik ve ticari ilişkiler, savunma sanayinde işbirliği, Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi ortak projeler değerlendirilecek. Ziyaret sırasında çeşitli anlaşmaların da imzalanması bekleniyor.

Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca başta Suriye olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.ÇAVUŞOĞLU, ALBAYRAK, IŞIK’LA BİRLİKTE 8 BAKAN EŞLİK EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya gezisinde bazı kabine üyeleri de eşlik edecek. Sputnik’in edindiği bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da heyette yer alacak.

TÜRK-RUS TOPLUMSAL FORUM VE DOSTLUK GRUBU BAŞKANLARI DA VAR

Türk-Rus Toplumsal Forum Eş Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ile TBMM Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Rusya’da olacak.