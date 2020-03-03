Erdoğan: AB 1 milyar euro teklif etti kabul etmedim, biz o parayı da buluruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ikili görüşme sonrası basın toplantısında konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye 1 milyar euro teklif ettiğini ancak kendisinin bunu geri çevirdiğini söyleyen Erdoğan mültecilerin durumuna ve gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin durumunu maalesef AB üyesi ülkeler ve tüm dünya anlamış değil. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı beklentilerimiz ne yazık ki cevapsız kaldı. AB, 18 Mart Bildirisi'nin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir. 'Size 1 milyar euro göndereceğiz.' diyorlar. Kimi aldatıyorsunuz? Bizatihi bu parayı da istemiyoruz. 40 milyar doları harcayan Türkiye Cumhuriyeti, onların vereceği parayı da bulur."

"Yunan sahil güvenliğini de izlesin"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Yunanistan'a sınır ziyaretini de değerlendiren Erdoğan "Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin Ege'de yaptıklarını da izlemesini tavsiye ediyorum." diyerek yaşananların çifte standart olduğuna dikkat çekti.

Borisov: Kimse kapıda bekleyen krizi göremiyor

Bulgaristan Başbakanı Borisov ise mültecilerle ilgili olarak "Kimse kapıda bekleyen krizi göremiyor. Türkiye'ye gerekli kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum. AB'nin ana ilkelerinden biri yükün paylaşılmasıdır."dedi.

Borisov, "Can kaybının yanı sıra yüz binlerce göçmen de mülteci de sınırlarımıza doğru geliyor. Şahsınız nezdinde Türkiye'nin Bulgaristan sınırına yönelik Avrupa ile imzalanan anlaşmanın hükümlerini ve taahhütlerini yerine getirdiği için teşekkür ediyorum. Bu, Bulgaristan vatandaşlarının müsterih olmalarını sağlıyor." diye konuştu.