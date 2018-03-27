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Erdoğan: AB Kıbrıs konusunda hakkaniyetli olmalı

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Erdoğan: AB Kıbrıs konusunda hakkaniyetli olmalı
Erdoğan: AB Kıbrıs konusunda hakkaniyetli olmalı

Türkiye-AB zirvesi dün Bulgarisan’ın Varna kentinde gerçekleştirldi…
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Junker’in liderliğinde gerçekleştirilen zivreye yine Kıbrıs konusu damgasını vurdu. AB liderlerinin Türkiye’den Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ilişkileri düzeltmesini istediği zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’den hakkaniyetli olmasını istedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada konuşan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk Türkiye’nin göçmenler konusundaki çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

Konuşmasında Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon aramalarına da değinen Tusk, ‘Kıbrıs kendi kaynaklarını araştırma hakkına sahiptir’ dedi.

Tusk, son dönemde Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ışığında AB’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yanında olduğunu, bu çerçevede gerginliğin azaltılmasının Kıbrıs sorunun çözümüne de katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Avrupa Birliği ile ilişkilerde zorlu bir dönemi geride bırakmayı umduklarını söyledi.

Türkiye’nin göçle ilgili sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirdiğini belirten Erdoğan vize serbestisi için ise AB’nin bir an önce adım atması gerektiğini kaydetti.

Erdoğan ‘Teröre karşı mücadelemiz aynı zamanda Avrupa’nın güvenliği için. Terör operasyonları gerekli olduğu sürece devam edecektir’ diye konuştu.

Erdoğan, Avrupa Birliği’ni Kıbrıs konusunda hakkaniyetli olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kıbrıs meselesinin seyrinden bağımsız olarak, adanın etrafındaki doğal kaynaklara dair karar alma mekanizmalarına Kıbrıslı Türklerin eşit olarak dahil edilmesi uluslararası hukukun gereğidir” dedi.
Erdoğan, Avrupa Birliği’nin adil bir tutum takınmadığı müddetçe Kıbrıs meselesinde herhangi bir katkısı olmayacağını da vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Juncker ise Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı mutabakatının, gözle görülür sonuçlar vererek çok başarılı olduğunu söyledi.
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri ile ilgili olarak ise Juncker, “Türkiye ile müzakerelerin devamının garantörüyüm” dedi.

Türkiye’nin üye ülkelerle ilişkilerini, özellikle de Güney Kıbrıs ve Yunanistan geliştirmesi gerektiğini savunan Juncker, AB ve Türkiye arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için bunun bir gereklilik olduğunu söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da Haziran sonuna kadar kaydedilecek gelişmelere göre yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

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