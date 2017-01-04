 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.831
  • Altın 133,995
  • Dolar 3,5836
  • Euro 3,7316
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -7 °C
FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile telefonda görüştü

»
Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile telefonda görüştü
ABD Başkanı Barack Obama, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de, 17 Aralık'ta Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Obama arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, ABD Başkanı Obama, yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de, 17 Aralık'ta Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatlarını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti, yaralılar için acil şifa diledi.

İki lider, görüşmede, terörle mücadele konusunda Türkiye ve ABD'nin birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Obama, Suriye'de ateşkesin ülke genelini kapmasını ve rejim ile muhalifler arasında siyasi müzakerelerin başlamasını sağlama amacıyla Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını belirtti.

TERÖRLE MÜCADELEDE YAKIN İŞ BİRLİĞİ

Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede kaydedilen son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Obama, bu konuda Türkiye ve ABD'nin sürekli yakın iş birliği halinde çalışmaya devam etmeleri gerektiği hususunda mutabık kaldı.     

Kıbrıs meselesine de değinilen görüşmede, iki lider, halihazırdaki müzakere sürecinin, iki kesimli ve iki toplumlu bir çözümle adada birliğin sağlanmasıyla neticelenmesi temennisinde bulundu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı03 Ocak 2017 Salı 09:21
  • Soyundu göğüsleriyle oynattı! Kreşte öğretmen skandalı03 Ocak 2017 Salı 09:20
  • Reina saldırısıyla ilgili 8 gözaltı02 Ocak 2017 Pazartesi 18:20
  • Reina saldırganının yeni görüntüleri ortaya çıktı02 Ocak 2017 Pazartesi 17:21
  • Kılıçdaroğlu: Açıklamalar adeta terör örgütlerine cesaret veriyor01 Ocak 2017 Pazar 15:31
  • İstanbul’daki saldırıya dünyadan da tepki yağdı01 Ocak 2017 Pazar 15:24
  • Çavuşoğlu: Terörü de destekçilerini de lanetliyorum01 Ocak 2017 Pazar 15:22
  • Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor01 Ocak 2017 Pazar 15:21
  • Reina saldırısını hangi örgüt yaptı Arapça detayına dikkat!01 Ocak 2017 Pazar 09:17
  • İstanbul'da terör! Reina saldırısı son dakika haberler neler oluyor?01 Ocak 2017 Pazar 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti