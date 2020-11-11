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Erdoğan, “Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız” dedi; dolar 8 liranın altına indi

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında ekonomi açıklamaları sırasında dolar kuru 8 liranın altını indi.
Erdoğan, “Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız” dedi; dolar 8 liranın altına indi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında ekonomi açıklamaları sırasında dolar kuru 8 liranın altını indi. 

Erdoğan, Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal'ın, damadı Berat Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğu Lütfü Elvan'ın oturmasıyla başlayacak 'yeni ekonomi dönemi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları sırasında dolar kuru 8 liranın altına indi. 

"Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız"

Erdoğan, "Dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinin dahi bir sonbahar yaprağı gibi savrulduğu böyle bir dönemde, Türkiye'nin maslahata uygun tedbirlerle yoluna devam etmesi gayet tabiidir. Bunun için yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Salgını küresel etkileri değişim arayışlarını hızlandırmıştır." dedi.

Erdoğan, "Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Bunun için uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz. Ekonomide, nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz. Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik istikrarı tahkim edeceğiz. Ekonomide nitelikli istihdam oluşturan, yurt içi tasarruflarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz. Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi yoluyla iş ve yatırım alanlarını daha da cazip hale getirmek istiyoruz." diye konuştu. 

Vatandaşlarımızdan tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum"

Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Türk ekonomisine ve Türk Lirası'na güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz. Yatırım yapıldığında en yüksek kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm STK'larla yakın işbirliği halinde hareket ediyoruz." ifadesini kullandı. 

"En kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız"

Erdoğan, "Türkiye sanayi üretiminde bir önceki çeyreğe göre yaşanan artış bunun en somut ispatlarından biridir. İstihdam artışını önemli ama yetersiz olarak görüyorum. Faizlerin enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zor sokuyor. Faiz sebep enflasyon neticedir. En kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumamız buna bağlıdır. Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları hayata geçirmek MB'nin görevidir.  Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz" açıklamasını yaptı. 

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