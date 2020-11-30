Erdoğan açıkladı: İşte madde madde Türkiye'de yeni koronavirüs yasakları

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs yasaklarını tek tek açıkladı.

Erdoğan yeni tedbir kararlarının 1 Aralık Salı günü itibariyle yürürlükte olacağını açıkladı.

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI YENİ KORONAVİRÜS YASAKLARI:

- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.

- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.