  • BIST 1.351,590
  • Altın 499,72
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 40 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Erdoğan açıkladı, KKTC Meclis binası müze olsun!

» »
Erdoğan açıkladı, KKTC Meclis binası müze olsun!
Erdoğan açıkladı, KKTC Meclis binası müze olsun!

Erdoğan açıkladı, KKTC Meclis binası müze olsun!

500 dönümlük alana Hem Cumhurbaşkanlığı külliyesi hem de Meclis yapılması için T.C. düğmeye bastı.

Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Meclisi'ndeki konuşmasında açıkladı.

Erdoğan'ın müjdesi YAVRU SARAY çıktı.

Erdoğan Meclis'te müjdeyi açıkladı. Metehan bölgesinde 500 dönüm araziye Millet Bahçesi ile birlikte saray yapılacak.

 

 

Detay Gazetesi 19 Temmuz tarihli sayısında YAVRU SARAYIN TEMELİ atılıyor diye konuyu duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan KKTC'de kendisini karşılamaya gelenlere çay dağıttı19 Temmuz 2021 Pazartesi 16:29
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye geldi19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:48
  • Feci kaza 23 yaşında genç hayatını kaybetti! (Güncellendi)19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:46
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de…19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:43
  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'ye Geldi19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:04
  • Erdoğan: Adadaki Kardeşlerimizle Birlikte Çifte Bayram Yaşayacağız19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:57
  • KIBTES: “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’mız ve Kurban Bayramı’mız Kutlu Olsun”19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:56
  • Muhalefetin Meclis konuşmasını Boykot edeceği Erdoğan’ın KKTC ziyareti programının detayları açıklandı19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:51
  • Üstel: Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı Sağduyuya Davet Ediyorum19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:47
  • Erdoğan, KKTC ziyareti öncesinde konuştu: “İki devletli çözümden yanayız”19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti