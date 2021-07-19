Erdoğan açıkladı, KKTC Meclis binası müze olsun!
500 dönümlük alana Hem Cumhurbaşkanlığı külliyesi hem de Meclis yapılması için T.C. düğmeye bastı.
Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Meclisi'ndeki konuşmasında açıkladı.
Erdoğan'ın müjdesi YAVRU SARAY çıktı.
Erdoğan Meclis'te müjdeyi açıkladı. Metehan bölgesinde 500 dönüm araziye Millet Bahçesi ile birlikte saray yapılacak.
Detay Gazetesi 19 Temmuz tarihli sayısında YAVRU SARAYIN TEMELİ atılıyor diye konuyu duyurmuştu.
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