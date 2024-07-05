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Erdoğan açıkladı: KKTC’ye Devlet Bahçeli ile gideceğiz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Harekatı’nın 50’nci yılı dolayısıyla KKTC’ye CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le birlikte gidip gitmeyeceklerine ilişkin, "KKTC’ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gideceğiz" açıklamasını yaptı.
Erdoğan açıkladı: KKTC’ye Devlet Bahçeli ile gideceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Harekatı 50’inci yılı için KKTC’ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gideceklerini açıkladı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı dolayısıyla KKTC’ye CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le birlikte gidip gitmeyeceklerine ilişkin soru üzerine, Erdoğan, “Kendilerine KKTC’ye birlikte gitme teklifimizi bir kere yaptık. Bizim bu teklifimiz sonrası kendi uçaklarıyla gideceklerini açıkladılar. Biz bu noktada KKTC’ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ile gideriz” diye yanıtladı.

"KIBRIS'A BİR GÜN ÖNCEDEN GİDEBİLİRİM"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs’a belki bir gün önceden gitme durumu olabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Malum 20 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs’ta kavurucu bir sıcak oluyor. Kavurucu sıcakta Kıbrıs’taki kardeşlerimiz de bir yere kadar tahammül edebiliyorlar. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey bir gün önceden gelinse de geceyi burada geçirseler ve sabah saat 9 gibi törenleri yapsak diye bir teklifle geldi. Biz de “uygundur” dedik. Şimdi kendimizi ona göre hazırlıyoruz"

“İSRAİL GÜNEY KIBRIS’A YAPTIĞI YIĞINAKLA MI NETİCE ALACAK?”

Erdoğan, Güney Kıbrıs ile İsrail hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“İsrail kendi bünyesinde, kendi topraklarında yaptığı yığınaklarla netice alabiliyor mu ki? Güney Kıbrıs’a yaptığı yığınakla mı netice alacak? Ne zaman başladı bu saldırılar, o günden bugüne İsrail hedeflediği neticeye varabildi mi? Varamadı. ‘Bir hafta içerisinde, 15 gün içerisinde işi bitireceklerini’ söylüyorlardı. Alamadılar neticeyi. Kıbrıs Rum Kesimi’ni uzun süredir askeri/istihbari amaçlı lojistik üs olarak kullandıklarını biliyoruz. Bu yönde atılacak adımlar savaşın yayılma riskini daha da arttırır."

Recep Tayyip Erdoğan, Astana dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye’deki olaylarla ilgili “Bizim Sayın Putin ile Beşar Esed’e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir” diyen Erdoğan, milli futbolcu Merih Demiral’ın “bozkurt” işareti yapmasıyla ilgili tartışmalara ilişkin ise, “Bütün mesele Cumartesi günü” dedi.

Erdoğan, enflasyonla ilgili “Sabra ihtiyacımız var” diye de ekledi.

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