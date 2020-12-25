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Erdoğan açıkladı: Koronavirüs aşılaması ne zaman başlayacak ?

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Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günü 4 buçuk milyon aşı gelecek. Aşılama çalışmasını sağlık çalışanlarından başlatacağız" dedi.
Erdoğan açıkladı: Koronavirüs aşılaması ne zaman başlayacak ?

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Değerli arkadaşlar ben bir tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım, sağlık kurulum ve bunun yanısıra bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilerden Çin'den 50 milyon doz gelecek. İlk etapta 4.5 milyon gelecek. Aşılama sürecini sağlık olmak üzere başlatacağız. Aşı olacğaımı Ayasofya Camisi'nden bir Cuma çıkışında açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı bu hassasiyete davet ediyorum. Bu işin bilirkişileri doktorlarımızdır. Bu alanda konuşması gereken hocalarımızdır. Bizim herhangi bir itilaf ve sıkıntıya yol açmadan, aslında virüsle savaşırken, kimsenin aklına virüs düşürmemeliyiz. Tüm arkadaşlarımız ile aşıyı olacaz. Temennimiz bu aşı ile birlikte bu belaya karşı mücadelemizi en güzel şkilde verelim. Burada ilk olarak Çin var, sonra da Almanya var. İki üğlkeden gelecek aşılarla süreci işleteceğiz."

YILBAŞI TEDBİRLERİ 

Bu tür şeylere fırsat vermeyiz. Gereken yapacağız. Sonra bak devlet nerede, devlet önlem almadı diyecekler. İstihbaratımız önlem alacak, bu işlerin üzerine gidilecek.

AŞI İLK KİMLERE YAPILACAK ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı gündemiyle bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'deki aşılama çalışmalarının dört aşamada yapılacağını duyurmuştu.

Buna göre; ilk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, korumaevlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlara aşı yapılacak.

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