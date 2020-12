Erdoğan açıkladı! Türkiye'de yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 2020 yılının son kabine toplantısını az önce gerçekleştirdik. İçinden geçtiğimiz bu yıllar ülkemizin yakın tarihindeki pek çok önemli hadisenin 100. yıldönümlerini de ifade ediyor. Önce İstiklal Harbimizin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışlarının 100. yılını idrak ettik. 22 Haziran Amasya, 23 Temmuz Erzurum, 11 Eylül Sivas kongresiyle devam etmiştir. Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelmesinin ardından istiklal mücadelesi yeni bir safhaya gelmiştir.





Bugünkü kabine toplantımızda ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planını da görüştük.

Dijitalleşme ile birlikte siber tehditlerde de büyük artış yaşanıyor. Ülkelerin fiziki sınırlarının korunması ile dijital verilerinin korunması aynı derecede önem kazanmıştır.

Savunma Sanayi projelerimizin temel bileşenleri arasında dijital sistemler ilk sırada yer alıyor.

Devletler vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin yanında dijital güvenliklerini de korumak mecburiyetindedir.

Güncel ihtiyaçları ve tehditleri dikkate alarak ülkemizin siber güvenlik politikalarını dikkate alarak özellikle yeni bir strateji oluşturma konusunda adımı attık. Dijital altyapıda ve siber güvenlik konularında da kimi zaman gizli kimi zaman açık engellemelere maruz kaldığımız için stratejimizi yerli ve milli bir anlayışla şekillendiriyoruz.

İlk haberleşme uydumuzu 2022’de uzaya gönderiyoruz.

Teknolojiye yön veren bir ülke konumuna gelme doğrultumuz konusunda Mavi Vatan’dan Siber Uzay’a kadar her alanda egemenliğimize sahip çıkacağız.

Salgın döneminde üzerinde en çok konuşulan hususlardan biri gıda üretimi ve tedarikinin sürdürülebilir olmasıydı. Dünyanın 2050 yılında 10 milyarlık bir nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak mecburiyetinde kalacağını gösteriyor.

Tarımda geçtiğimiz yüzyılın üretim anlayışı ile bugünkü arasında çok büyük farklılık var. Bugün 140 ülke başka yerlerde toprak kiralamak sureti ile kendini geleceğe hazırlamanın gayreti içindedir. Şimdiden kiralanan toprak miktarı ülkemizin yüzölçümünün 3 katına ulaşmıştır.

Toprak kiralamada amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, yarım asır sonrasının taleplerine hazırlık yapmaktır. Türkiye olarak biz de bu amaçla çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık. Böyle bir vizyonu olmayanlar ülkemizin neden Sudan’da Nijer’de toprak kiraladığını anlayamıyor.

Dünyanın başka hiçbir yerinde hükümetlerin böyle ithamlara maruz kaldığını göremezsiniz, oralarda ülkenin ve milletin felaketi üzerine ikbal hesabı yapan bir muhalefet anlayışı yoktur.

Yıkıcı ve çapsız bir zihniyet bizim yaptıklarımız üzerinden karşımıza çıkıyor. İnsanımızı bize karşı kışırtmak için tamamı çarpıtma olan söylemler kullanıyor.

Un ihracatında birinci, makarna ihracatında ikinci sıradayız.

Çiftçimize verdiğimiz destekleri bu dönemde 12 kat arttırarak, bitkisel üretimimizi 124 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıkardık. Tarımsal üretimdeki artış kendi kendine gelişmedi. Bunun için destekler yanında çok büyük suluma projelerini hayata geçirdik.

Karşımızda, ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahil fuhuş, organ kaçakçılığı gibi durumlarla itibarlandıracak kadar izandan noksan bir anlayış var. Devlete bu şekilde gelir elde edileceğine düşünen bu zihniyetin ülke yönetimine talip olması kara mizahtır. Sanayide 43 bin yeni organize sanayi parseli kazandırdık diyoruz, toplu konutta 900 bin yeni konut kazandırdık diyoruz, orman varlığımızı 1,9 milyon arttırdık diyoruz, velhasıl her konuda Cumhuriyet döneminde yapılanların kat be kat üstünde ihraçlarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir somut ayakları yere basan uygulanabilir, hesabı kitabı yapılmış projeleri yok. Aslında böyle bir dertleri de yok. Haklarını yemeyelim, Türkiye aleyhine alınan her kararın, yapılan her saldırının yılmaz savunuculuğunu üstlenme görevini de bir hakkın ifa ediyorlar.



AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI

Mesela AİHM'in aykırı bir karar sergiledi. Biz de çıktık bu kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu izin vermeyiz dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin. Kendileri böyle işlerde yetki sahibi olsalar, ellerinde insanların kanı olan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Lafa gelince her fırsatta Atatürk'ün partisiyiz diye övünen bu kişiler "kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri değil it sürülerisiniz" diyen yöneticisine bile ses çıkaramamışlardır.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Türkiye salgın sürecini başarıyla yöneten ülkelerden biridir.

İNGİLTERE İLE TİCARET ANLAŞMASI

İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın inşallah bu anlaşmanın imzaları atılıyor. 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem de İngiltere'nin kazanacağı bir anlaşma olacak.

AŞI ÇALIŞMALARI

Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticelere göre anlaşmalar imzalıyoruz. Sinocav aşısının yılbaşından önce gelmesini bekliyoruz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM



Yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz.