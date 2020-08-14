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Erdoğan açıklamıştı! Olayı Yunanistan da kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Olayı Yunanistan da kabul etti
Erdoğan açıklamıştı! Olayı Yunanistan da kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır öderseniz dedik ve ilk cevabı aldılar" açıklamasının perde arkası ortaya çıkmıştı. Bugün Yunanistan'dan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan fırkateynlerinin yaşadığı sıcak temas teyit edildi. Ancak Atina yönetimi olayı "kaza, çarpışma" olarak nitelendirdi.

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar" açıklamasını yapmıştı.

 

ATİNA OLAYI DOĞRULADI

Yunan Savunma Bakanlığı'ndan bazı kaynakların Reuters'a verdiği demeçte, çarşamba günü Yunan ve Türk savaş gemilerinin sıcak temas yaşadığı aktarıldı. Yunan kaynaklar olayı "kaza, çarpışma" olarak nitelendirdi. İsmini açıklamayan yetkililer, "Savaş gemileri bir çarpışma yaşadı. Bu bir kazaydı. Limnos gemisi hasar görmedi" ifadesini kullandı. Limnos'un daha sonra Fransa ile birlikte icra edilen müşterek askeri tatbikata katıldığı ifade edildi.

 

OLAYIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Önceki gün Oruç Reis belirlenen alanda çalışmalarını sürdürürken Limnos isimli Yunan fırkateyni Oruç Reis'e yakından taciz girişiminde bulundu. Bunun üzerine Oruç Reis'e koruma ve güvenlik sağlayan fırkateynlerden TCG Kemalreis, Yunan fırkateynine doğru yöneldi. Kemalreis fırkateyninin keskin manevrası karşısında Yunan gemisi kaçmak zorunda kaldı. Yunan fırkateyni kaçarken iki gemi arasında küçük çaplı bir sürtüşme yaşandı. Limnos isimli fırkateyn bölgeden uzaklaşarak, bakım için tersaneye gitti. Kemalreis'te ise görev icra etmesini engelleyecek herhangi bir hasar olmadığı ve görevini sürdürdüğü bildirildi. Yunan fırkateynin küçük çaplı hasardan sonra dün yine bölgeye geldiği ve Fransa ile yapılan ortak tatbikata da katıldığı öne sürüldü.

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