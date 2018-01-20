TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonunu Menbiç'in takip edeceğini söyledi. TSK'dan bugün yapılan açıklamada ise Afrin bölgesinden gelen taciz ve saldırı ateşlerine karşılık verildiği belirtildi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da Adalet ve Kalkınma Partisi 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Afrin'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek" dedi.

Erdoğan konuşmasında isim vermeden ABD'ye de tepki gösterdi. Erdoğan, "Suriye'de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri'ymiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş, siz kimi kandırıyorsunuz ya. Bu örgütün adı PKK'dır, bu örgütün adı PYD'dir, bu örgütün adı YPG'dir" şeklinde konuştu.

TSK: Taciz ve saldırılara karşılık verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bugün yapılan açıklamada ise Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdaafa kapsamında karşılık verildiği belirtildi.

Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlar hakkında bilgi verilen açıklamada, PKK ve YPG'nin "Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği" vurgulandı. Açıklamada, "Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir" denildi.

Açıklamada, TSK birliklerinin İdlib bölgesinde Astana görüşmeleri kapsamında oluşturulan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatıldı. Bu kapsamda bugüne kadar üç gözlem noktası tesis edildiği, "diğer gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği" belirtildi. "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir" ifadesi kullanıldı.

Bunun yanı sıra "Fırat Kalkanı Harekâtında, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2 bin 015 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı" kaydedildi.