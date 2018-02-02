Erdoğan: Afrin'de 800 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamasında, "Teröristlerden 800 tanenin işi bitti... Bizim de gerek Mehmetçiklerimizden, gerek sivil, gerekse ÖSO'dan 20 civarında, 25 kadar şehidimiz var" dedi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 20 Ocak'tan beri sürdürdüğü askeri harekât hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) etkinliğindeki konuşmasında, "Afrin'de hamdolsun teröristlerden 800 tanenin işi bitti... İnşallah bu sayı akşama kadar daha da artacak. Bizim de gerek Mehmetçiklerimizden, gerek sivil, gerekse ÖSO'dan 20 civarında, 25 kadar şehidimiz var" dedi.

Türkiye ve TSK destekli Özgür Suriye Ordusu, Ankara'nın Afrin'deki YPG ve IŞİD hedeflerine yönelik başlattığını açıkladığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda şu ana kadar Burseya Dağı'nın da aralarında olduğu bazı stratejik noktaları ele geçirdi.

Kilis'te beş yaralı

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Afrin'de PYD kontrolündeki bölgeden ateşlenen iki roket, Kilis kent merkezindeki bir lokanta ve bir eve düştü. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AA'ya yaptığı açıklamada, beş kişinin yaralandığını belirtti. AA, sınır birliklerince roketlerin atıldığı noktaların tespit edildiğini ve misliyle karşılık verildiğini duyurdu.

Washington’da ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, atılan roketlerle ilgili henüz bir bilgisinin olmadığını ancak saldırıyı kınadığını söyledi.

McKenzie, “Bu tehdidi asgariye indirgemek için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

General ayrıca AA muhabirinin ABD tarafından Suriye Demokratik Güçleri’ne IŞİD’le mücadele kapsamında verilen silahların, Washington yönetimin söz verdiği üzere gelecekte geri alınıp alınmayacağı sorusuna, geri alınacağı yönünde yanıt verdi.

Ancak Fırat Vadisi’nde operasyonların hâlen devam ettiğini kaydeden McKenzie, SDG’nin bu silahları “iyi amaçlarla” kullandığını söyledi.