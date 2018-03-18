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Erdoğan: "Afrin’de Türk bayrağı dalgalanıyor"

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika Afrin açıklaması
Erdoğan: "Afrin’de Türk bayrağı dalgalanıyor"

Erdoğan, Afrin kent merkezinin ele geçirildiğini merkezde Türk ve ÖSO bayrağının dalgalandığını söyledi.

"Afrin merkezde kontrol sağlandı"

ÖSO birlikleri Afrin merkezde kontrolü sağladı. Afrin’in 2 km içerisine kadar girildi.

Kent merkezinde silah ve patlama sesleri duyuluyor. İlçe merkezine giren TSK destekli ÖSO güçleri, 9 mahalleden oluşan ilçede kontrolü kısa sürede sağladı. Yakalanan teröristler de gözaltına alınırken, ilçe merkezindeki terör örgütü pankart ve afişler kaldırıldı.

Sınırın Suriye tarafında görev yapan Star Haber’den Murat Uslu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat’a Afrin’deki son durumu aktardı: “Afrin ilçe merkezindeki ilk mahalleye ÖSO birlikleri sabah giriş yaptı. Bir çatışma yaşanmadığı bilgisini aldık. Birazdan biz de bölgede olacağız. Elimize ulaşan görüntüler, ÖSO’nun bir mahalleyi kontrol aldığı yönünde. Operasyonun başlamasının an meselesi olduğu bilgisi gelmişti ve dedikleri gibi oldu. Sabah 5 sularında ÖSO Afrin’e girdi. Elimize ulaşan görüntülerde, ÖSO birliklerinin üzerinde doçka olan pikaplar ile ilçe merkezine giriş yaptığı görülüyor.”

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