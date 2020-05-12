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Erdoğan: Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz

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Erdoğan: Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz
Erdoğan: Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akdeniz'deki Kıbrıs'taki Ege'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ'den PKK'ye Ermeni ve Rum lobilerinden Körfez kaynakları husumet odaklarına kadar şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız. Yurt dışındaki finans kuruluşlarını kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımıza prangalar vuracaklarını, bizi köşeye kıstıracaklarını sananları, hüsrana uğratmaya devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişimini milletle beraber akamete uğrattıktan sonra Cumhur İttifakı ile yönetimi daha güçlü, daha geniş tabanlı hale getirdiklerini söyledi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NI DAHA DA GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ"

MHP'lilere ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı'na destek veren tüm kesimlere şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mesele ülke ve millet olduğunda diğer her şeyi teferruat olarak gören bir anlayışla Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Türkiye'nin maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen, hedeflerinden şaşmamasından rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecektir. Sınırlarımıza yönelik tehdit ve tacizleri püskürtmeye, terör örgütlerini ve Türkiye düşmanlığıyla maruf güçleri bizzat yuvalarında bozguna uğratmaya devam edeceğiz. Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki, Ege'deki haklarımızı ve çıkarlarımızı korumayı sonuna kadar sürdüreceğiz. Meydanı FETÖ'den PKK'ya, Ermeni ve Rum lobilerinden Körfez kaynaklı husumet odaklarına kadar şer güçlerin hiçbirine bırakmayacağız. Yurt dışındaki finans kuruluşlarını kullanarak ekonomimizi çökerteceklerini, ayaklarımıza prangalar vuracaklarını, bizi köşeye kıstıracaklarını sananları, hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.

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