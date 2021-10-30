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Erdoğan AKM'nin açılışında Gezi'yi hedef aldı

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İstanbul'da Taksim'de yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle açıldı.
Erdoğan AKM'nin açılışında Gezi'yi hedef aldı

İstanbul'da Taksim'de yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle açıldı.

Erdoğan törende yaptığı konuşmada, 75 yıl önce temeli atılan AKM'nin uzun bir süre önce kullanılamaz hale geldiğini hatırlatarak, bu yapıyı yeniden inşa etmek için attıkları her adımda "engellerle" karşılaştıklarını söyledi.

"Eski Türkiye'nin köhnemiş yüzünün sembolü olan, her tarafı dökülen, kendinden beklenen işlevleri yerine getiremeyen AKM binasını yıktırmamak için yapılan kampanyaları hepiniz hatırlıyorsunuz" diyen Erdoğan, "Mesele kimi çevrelerce ideolojik saplantı, kimi çevrelerce siyasi hesaplaşma, kimi çevrelerce kaos çıkarma vesilesi haline dönüştürülerek bize ve ülkeye vakit kaybettirildi" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık" ifadesini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, binanın iki buçuk yılda tamamlandığını hatırlatarak "Bu eser eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin görüldüğü yerdir" dedi.

AKM'nin açılış töreni kapsamında Mimar Sinan'ı konu alan, librettosunu Bertan Rona'nın yazdığı ve Hasan Uçarsu'nun bestelediği "Sinan" operasının da prömiyeri yapıldı.

Opera ve tiyatro salonları 

10 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi, eski AKM binasına son şeklini veren mimar Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyor. Beş bloktan oluşan bina, yaklaşık 49 bin metrekarelik bir alana sahip.

Opera salonunun dışı bordo renkli seramiklerle kaplandı

Opera salonunun dışı bordo renkli seramiklerle kaplandı

AKM'de gelişmiş bir teknolojik donanımla tasarlanmış 2 bin 40 kişilik opera salonu, 802 kişilik tiyatro salonu, 410 metrekarelik ve çok amaçlı bir salonun yanı sıra kafe ve restoran bulunuyor. Yaklaşık 15 bin parça el yapımı bordo renkli seramik ile kaplanan küre şeklindeki opera salonu, binanın en dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

2 bin kişilik opera salonu

2 bin kişilik opera salonu

Eski AKM 2018'de yıkıldı

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi, 2018 yılında yıkılan eski AKM'nin yerine inşa edildi. Taksim'de yapılması planlanan opera binasının temeli 1946 yılında atıldı, ancak kaynak sıkıntısı nedeniyle bina uzun süre tamamlanamadı. Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları'nın temsillerini sergilemek üzere inşa edilen bina, 1969'da İstanbul Kültür Sarayı adıyla hizmet vermeye başladı. 1970 yılında çıkan bir yangında büyük hasar gören bina, onarılarak 1978 yılında Atatürk Kültür Merkezi adıyla yeniden hizmete açıldı. Doç. Dr. Yüksek Mimar Mühendis Hayati Tabanlıoğlu'nun son şeklini verdiği bina, dönemin önemli mimari yapıtları arasında gösterildi. 2000'li yıllarda bakımsız kalan AKM, 2008 yılında kapatıldı.

 

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2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, binanın mevcut hâliyle korunarak yalnızca güçlendirme, tamirat ve tadilat işlemlerinin yapılması için ihale açtı. AKM'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, "ancak söküm işlemlerinin ardından yapılan teknik incelemeler, binadaki tahribatın beklenenin üzerinde olduğunu gösterdi." 2017'de projenin hazırlanmasının ardından, 2018 yılında bina yıkıldı.

Gezi Parkı protestolarının simgelerinden

Eski AKM binası, 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarının simgelerinden biri haline geldi. Çok sayıda farklı grup binanın üzerine pankartlarını asarken, eylemcilerin talepleri arasında AKM'nin yıkılmaması da vardı. Erdoğan o dönemde yaptığı bir açıklamada AKM'nin yıkılacağını duyurmuştu.

Gezi protestoları sırasında AKM binası

Gezi protestoları sırasında eski AKM binası

Erdoğan, binanın yıkılmasının ardından yaptığı açıklamada da Gezi Parkı protestolarına işaret ederek, "Çok bağırdı o Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın. Çatlayın patlayın, bak yıktık" ifadelerini kullanmıştı.

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