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Erdoğan, AKP'nin 7 il başkanını görevden aldı

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7 il başkanını görevden aldı. AKP'nin Adıyaman, Afyonkarahisar, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye ve Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldı.
Erdoğan, AKP'nin 7 il başkanını görevden aldı

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün Erdoğan başkanlığında toplandı.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçlarının değerlendirildiği toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Erdoğan günün ilk saatlerinde Ankara'daki AKP Genel Merkezi'den ayrıldı.

Açıklamada AKP'nin 7 yeni il başkanı kamuoyuna duyuruldu.

  • Adıyaman İl Başkanlığına Faruk Bülent Kablan,
  • Afyonkarahisar İl Başkanlığına Turgay Şahin,
  • Erzincan İl Başkanlığına Alpay Kabadayı,
  • Gaziantep İl Başkanlığına Fatih Muhaddis Fedaioğlu,
  • Kastamonu İl Başkanlığına Ahmet Sevgilioğlu,
  • Osmaniye İl Başkanlığına Mehmet Sadi Binboğa
  • Zonguldak İl Başkanlığına Mustafa Çağlayan atandı.

Açıklamada ayrıca yeni il başkanlarına görevlerinde başarılar dilendi, eski il başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

AKP son yerel seçimlerde, kurulduğu 2001'den bu yana ilk kez birinci parti olamamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden sonra, "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" demişti.

Yerel seçimlerde birinci parti olan CHP'nin belediye başkanlığını kazandığı iller arasında Adıyaman da vardı.

CHP adayı Abdurrahman Tutdere Adıyaman Belediye Başkanı seçilmiş, CHP kentte 47 yıl sonra seçimi kazanmıştı.

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