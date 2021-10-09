Erdoğan: Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar; Türkiye'de böyle bir sorun yok

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Amerika’nın İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzi yok benzin. Aynı şekilde Almanya’da Fransa’da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah ülkemizde böyle bir şey yok" dedi.

Erdoğan, Adana'da toplu açılış töreninde konuştu. "İhracatımız her ay rekorlar kırarak artıyor. Fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. İstihdamda salgın öncesi dönemin dahi üstüne çıktık. Böylece ülkemiz 2020’de yüzde 1,8 büyürken bu yılın ilk çeyreğinde 7,2, ikinci çeyrekte ise 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini sürdürdü. Hiç şüphesiz bu başarının ardındaki asıl kahramanlar yatırımcısı ve işçisiyle özel sektörümüzdür" diyen Erdoğan, "Bir hükümet olarak bu başarıdaki katkılarından dolayı işçilerimize olan teşekkürümüzü kamu-toplu iş sözleşmesindeki yüksek zam oranlarıyla ifade ettik. Özel sektörümüzün de işçilerimizin haklarını verme konusunda aynı hassasiyeti göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında da, "Küresel düzeyde enerji mal hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde biz bunları kendi hizmetlerimize üçte biri, beşte biri oranında ancak yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz. Amerika’nın İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzi yok benzin. Aynı şekilde Almanya’da Fransa’da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah ülkemizde böyle bir şey yok" diye konuşan Erdoğan, "Biz adanalı gibi delikanlı, adanalı gibi harbi, adanalı gibi çalışkan adanalı gibi dik duruşlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı, 2023 çağrısında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yaklaşık 2,2 milyar liralık kamu yatırımı ile 1,8 milyar liralık özel sektör yatırımlarının açılışını yapıyoruz. Buradaki üretilen polipropilen ülkemizin ithalatının yüzde 20'sini karşılayacak, cari açığa 250 milyon dolarlık katkı yapacak.

"Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde 26 fabrikamızın açılışını yapıyoruz. Bay Kemal, "Fabrika var mı?" diyordun, bak işte açıyoruz. Bu fabrikaların her birinin müteşebbislerine şükranlarımı sunuyorum.

"Biz hükümet olarak katkılarından dolayı işçilerimize olan teşekkürümüzü kamu toplu iş sözleşmesindeki yüksek zam oranlarıyla ifade ettik. Özel sektörümüzün de aynı hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanında yüzlerce sanayi tesisini hizmete açarak iş dünyamızın dinamizmine şahit olduk. Bugün de Adana'da 26 fabrikayla bu kervana yeni katarlar ilave ediyoruz.

"Yükselen her yeni fabrika bacası geleceğimize daha güvenli bakmamızı sağlıyor. Ülkemizdeki OSB sayılarının 325'e ulaşması iş dünyamızın yatırım ve üretim iştahının artarak sürdüğünü gösteriyor.

"Ceyhan Endüstri Bölgesi gibi 23 tane büyük ölçekli yatırım içeren projeyi de hayata geçirdik. Endüstri bölgelerindeki tüm yatırımlar tamamlandığında sağlayacağı 83 bin ilave istihdam yanında dış ticaretimize yıllık 23 milyar dolar pozitif katkı yapacak.

"Bizim istikametimiz millete dönük. Milletimiz bizden ne istiyor? Yatırım istiyor, işte yatırım. Bizde zorsunmak yok. Sıkıntılarımız elbette var ama hamdolsun hepsinin de çözümü bizde mevcut.

"Tüm dünyanın ekonomik sorunların ateşiyle kavrulduğu bir dönemden geçiyoruz. Biz ülkemizin en az hasarla, hatta çoğu alanda kazanımlarla bu dönemi geride bırakması için çalışıyoruz.

"Küresel düzeyde enerji, mal ve hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bizde bunları kendi hizmetlerimize üçte biri, beşte biri oranında ancak yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz. Amerika'nın halini, İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar... Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah Türkiye'de böyle bir sorun yok."