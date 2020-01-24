Erdoğan: Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı, Türkiye - AB ilişkileri açısından önemli bir fırsat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Angela Merkel ile ortak basın toplantısında konuşuyor:

"Akademik işbirliğimiz de dahil olmak üzere ikili ilişkilerimizi görüştük. Başta Libya ve Suriye olmak üzere fikir alışverişinde bulunduk.

"Yenilenebilir enerji, dijitalleşme ve yapay zeka gibi konularda ciddi bir potansiyelimiz bulunuyor. Önümüzdeki dönemde AB’den beklentilerimizi aktardım. AB Temmuz ayından itibaren dönem başkanlığını üstlenecek.

"Bunun Türkiye – AB ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından önemli bir fırsat teşkil edeceğini düşünüyoruz. Barış Pınarı Harekatımızı bahane eden terör örgütü yandaşları Almanya’da saldırılar düzenlediler. Bunları bir kez daha lanetliyorum. Bunların görmezden gelinmesini kabul etmek mümkün değildir.

"Türkiye ve Almanya göç konusunda AB’nin yükünün büyük bir bölümünü üstlenmiş durumdadır. AB’nin Suriyelilere daha fazla yardım etmesi gerekir.

"İdlib rejimin ağır saldırılarına maruz kalmaktadır. İnsani dramı hafifletmek için elimizden gelen çabayı sergiliyoruz. Barınma konusunda neler yaptığımızı anlattık. Herkesin rejim üzerinde baskı kurması gerekmektedir.

"Libya’da çözüm çabalarına destek sağlamasından ötürü teşekkür ediyorum. Askeri bir çözüm olacağını düşünmüyoruz.

"Darbeci Hafter’in son günlerde saldırılarını artırması, çözüm istemediğini göstermektedir. Destek nedeniyle şımarmıştır."