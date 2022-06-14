Erdoğan: “altına bakılmadık taş bırakmamakta kararlıyız”

Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Karadeniz gazı için yoğun mesai yürüttük Fatih’in keşfinin ardından Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimiz de Karadeniz’e intikal etti. Bu gemilerimiz Fatih’in açtığı sondaj kuyularının alt ve üst tamamlama operasyonlarını gerçekleştirdiler. Geçen yıl temeli atılan doğal gaz işleme tesisinin inşası süratle devam ediyor.

Yavuz sondaj gemimiz, açılan kuyulardaki gaz akışını ölçecek kuyubaşı vanalarını ve kuyuiçi akıllı vana sistemlerini yerleştiriyor.

Bugün ‘Bismillah’ diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da ilk kaynağı vuracağız. Tabi sadece deniz tarafında bu işlemleri yapmakla iş bitmiyor.

Derin denizde inşa edeceğimiz boru hattıyla eş zamanlı olarak doğal gazı milli iletim şebekemize taşıyacak karadaki 211 kilometrelik boru hattının yapımına da başlıyoruz. Gaz karaya gelince işlenecek ayrıştırma çalışmaları yapılacak. Daha sonra belirli bir basınçla milli doğal gazımız aktarılacak.

Bu projenin ilk etabında doğal gaz işleme sistemine gelen gazın ölçümlenmesi için batı karadeniz gaz işletim istasyonunu ve 36 kilometrelik batı karadeniz doğal gaz boru hattı faz-1’i inşa ediyoruz. Buradaki çalışmalarımızı Kasım ayının ilk haftasında tamamlayacağız.

“2023’ün ilk çeyreğinde doğal gazı sistemimize aktarmış olacağız”

2023’ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Karadaki doğal gaz taşıma kapasitesini de artıracağız. Karadaki doğal gaz taşıma kapasitemizi de artıracağız.

Sakarya Gaz Sahası, pik üretime inşallah 2026’da ulaşacaktır. Sahada açılacak 40 kuyu ile birlikte günlük gaz üretim kapasitemizi 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz.

Bugünlere birilerinin ihsanıyla değil ter dökerek geldik. Eğitimden ulaşıma, ticaretten Savunma Sanayii’ne… Bütün alanlarda hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için çok çalıştık. Dört bir yanda sayılarını 26’dan alıp 57’ye çıkarttığımız havalimanlarını, toplam 25 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerini, dünyanın satın almak için sıraya girdiği insansız hava araçlarımızı, otoyolları, köprüleri… Milletimize kazandırdığımız her hizmeti engelleme gayretlerine rağmen tüm projeleri hayata geçirdik.

“Bizi maceraperest olmakla suçladılar”

Ülkemizin enerji potansiyelini kullanarak bu alanda dışa bağımlılıktan kurtulma niyetimizi ilk açıkladığımızda rahatsız olanlar oldu. En büyük tepkiyi muhalefet partileri gösterdiler. Bizi maceraperest olmakla suçladılar. Çalışmalarımıza olmadık iftiralar attılar.

Kendimize ait 4 tane sondaj gemimiz var, 2 tane de sismik araştırma gemimiz var. Artık bunlar kendimize ait. Şimdi bu gemilerimizle hem sismik araştırmayı hem de sondaj çalışmalarını yapar hale geldik.

2 sene önce Karadeniz gazının keşfini müjdeledik. Keşfettiler ama çıkaramazlar diyenler, ekonomiye faydası olmayacak diyen sözde ekonomistler ortaya çıktı. Biz bu ithamlara kulak asmadık, eyvallah etmedik. Bugün sabrımızın meyvelerini topluyoruz.

Türkiye’nin yaptığı bu keşif Türkiye’nin stratejik konumunu artırdı. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan sıcak çatışmayla birlikte tüm dünyada petrol ve gaz fiyatları tarihi zirvelerine ulaştu. Sadece gaz ithal eden ülkeler değil hidrokarbon üreticisi ülkeler de olumsuz etkilendi. Enerji fiyatlarındaki tırmanma, enflasyona da yansıdı. Gelişmiş ülkelerdeki enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır. Şu an küresel ekonominin temel sorunu enerji arzı. Biz de ülke olarak vatandaşlarımızı korumak için destek mekanizmalarını devreye aldık.

“Altına bakılmadık taş bırakmamakta kararlıyız”

Enerjide tedarik kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz. Yakın çevresi zengin hidrokarbon kaynaklarıyla dolu bir ülke olarak, altına bakılmadık taş, deşmedik yer bırakmamakta kararlıyız.

Daha önce kiralama yöntemiyle yürüttüğümüz sondaj çalışmalarını kendi imkanlarımızla yapmaya karar verdik. Sondaj gemimizi dörde çıkardık. Böylece sondaj filosuna sahip dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline geldik. Bir süre önce yeni nesil teknolojiye sahip bu dördüncü gemimizle birlikte filomuzu daha da güçlendirdik.

2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacaktır.

Dördüncü sondaj gemisinin adı Abdülhamid Han oldu

Sondaj çalışmalarıyla döneme ismini veren Sultan Abdülhamid adına, dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik. Bu gemimizin de Fatih gibi vereceği müjdeli haberlerle ismini milletimizin gönlüne yazdıracağına inanıyorum. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak sadece Karadeniz’de değil Doğu Akdeniz’de de varlığımızı hissettiyoruz. Bizim olanın zorbalıkla bizden kopartılmasına izin vermeyiz.

Biz enerjiyi bir gerilim ve çatışma alanı değil, bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyoruz.

Türkiye’yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz. Ülkemizin yeri doldurulamaz konumu anlaşıldıkça bize soğuk bakanlar da politikasını değiştirecektir. Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir.