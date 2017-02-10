Erdoğan, Anayasa Değişikliği Kanunu’nu onayladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Değişiklik Kanunu’nu teklifini onayladı.

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini” içeren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi.

Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından, Türkiye Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, muhtemel referandum tarihini 16 Nisan olarak açıkladı.

Kurtulmuş, bu aşamadan sonra yetkili mercinin Yüksek Seçim Kurulu olduğunu ifade ederek, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından 60 günlük takvimin işleyeceğini ve muhtemel referandum tarihinin 16 nisan olacağını kaydetti.