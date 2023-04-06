Erdoğan: Anketlere göre açık ara öndeyiz

Anketler manipülasyon aracı olarak kullanılabildiğini ifade eden TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "İşini hakkıyla yapan anket şirketlerini ise yakından takip ediyoruz.

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı.

“PEYGAMBER’İMİZİN ŞEFAATİ VAR”

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin “Yaraların sarılmasında hangi aşamadayız, son durumu paylaşır mısınız?” sorusu üzerine Erdoğan, deprem nedeniyle 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiğini, yaralılar olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, “Vefatlara malum bizim dinimizde şehadet var. Şehadet makamında sevgililer sevgilisi Peygamber’imizin şefaati var.” ifadesini kullandı.

“YURTLARDA KALANLAR DURUMDAN ÇOK ÇOK MEMNUNLAR”

Bölgeye NATO’nun gönderdiği çadırların çok çok farklılık arz ettiğini aktaran Erdoğan, “Bunlar hakikaten alışılmış çadırlardan değil. İçindeki bütün klimatik sistemlere varıncaya kadar var.” dedi.

Bunlardan 400-420 bin kişilik talep ettiklerini belirten Erdoğan, İsveç’in gönderdiği çadırların da benzer sistemde olduğunu kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti:

*Onlarla da görüşmeleri sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde, seçimden sonra özellikle gerek Kızılay gerek AFAD bunların bu modellerini, projelerini alıp bunları inşallah ülkemizde üretelim istiyorum.

*Nasıl ki prefabriklerde başardık, konteynerlerde nasıl başardıysak, çadır sisteminde de inşallah buna girelim istiyorum. Çünkü hayatı süratle normalleştirmek için insanlarımızın temel ihtiyaçlarını eksiksiz şekilde karşılamamız gerekiyor.

*Bunların içerisinde barınma önemli yer teşkil ediyor, beslenme önemli yer teşkil ediyor. Bunları zaten hallettiğinizde…

*Yurtlarımızda da rahatlıkla yeme, içme, beslenme, banyo vesaire her şeyimiz çok lüks çünkü. Bizim yurtlar gerçekten böyle. Onun için de ne yaptık, bir ara karar aldık, bu ara kararla da dedik ki on-line sisteme geçelim ve on-line sisteme geçmek suretiyle de yurtlarımızı şöyle ferahlatalım, boşaltalım ve depremzedelerimizi bu yurtlarımızda misafir edelim istedik ve şimdi gittiğim iftarlarda, bu yurtlarda yaptığımız iftarlarda bakıyorum depremzedelerimiz bazılarının tabi gözleri yaşlı ama diyorlar ki ‘Biz yine memleketimize gidelim.

*Kahramanmaraş’a gidelim, Hatay’ımıza gidelim.’ Bazı şikayetleri de yok değil, var. Nedir o? Kiralar. Oralarda çok yüksek olduğundan şikayet ediyorlar.

*Biz de diyoruz ki bunların üzerine üzerine gideceğiz, bu yüksek kira uygulamasını yapanlara da bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız diyoruz. Ve şu an itibarıyla bu yurtlarda kalanlar yurtlardaki durumdan çok çok memnunlar ve ‘devletimiz bizi açıkta bırakmadı’ diyorlar.

ANKET AÇIKLAMASI

Anketlerin manipülasyon aracı olarak kullanılabildiğini ifade eden Erdoğan, “Medyada dolaşıma sokulan rakamların gerçek olmadığını herkes bilsin. İşini hakkıyla yapan anket şirketlerini ise yakından takip ediyoruz. Bize gelen anketlere göre Cumhur ittifakı olarak Meclis’te açık ara öndeyiz” dedi.