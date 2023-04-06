  • BIST 4.945,56
  • Altın 1249.505
  • Dolar 19.2642
  • Euro 21.0843
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Erdoğan: Anketlere göre açık ara öndeyiz

»
Anketler manipülasyon aracı olarak kullanılabildiğini ifade eden TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, "İşini hakkıyla yapan anket şirketlerini ise yakından takip ediyoruz.
Erdoğan: Anketlere göre açık ara öndeyiz

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı.

“PEYGAMBER’İMİZİN ŞEFAATİ VAR”

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin “Yaraların sarılmasında hangi aşamadayız, son durumu paylaşır mısınız?” sorusu üzerine Erdoğan, deprem nedeniyle 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiğini, yaralılar olduğunu hatırlattı.

Erdoğan, “Vefatlara malum bizim dinimizde şehadet var. Şehadet makamında sevgililer sevgilisi Peygamber’imizin şefaati var.” ifadesini kullandı.

“YURTLARDA KALANLAR DURUMDAN ÇOK ÇOK MEMNUNLAR”

Bölgeye NATO’nun gönderdiği çadırların çok çok farklılık arz ettiğini aktaran Erdoğan, “Bunlar hakikaten alışılmış çadırlardan değil. İçindeki bütün klimatik sistemlere varıncaya kadar var.” dedi.

Bunlardan 400-420 bin kişilik talep ettiklerini belirten Erdoğan, İsveç’in gönderdiği çadırların da benzer sistemde olduğunu kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti:

*Onlarla da görüşmeleri sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde, seçimden sonra özellikle gerek Kızılay gerek AFAD bunların bu modellerini, projelerini alıp bunları inşallah ülkemizde üretelim istiyorum.

*Nasıl ki prefabriklerde başardık, konteynerlerde nasıl başardıysak, çadır sisteminde de inşallah buna girelim istiyorum. Çünkü hayatı süratle normalleştirmek için insanlarımızın temel ihtiyaçlarını eksiksiz şekilde karşılamamız gerekiyor.

*Bunların içerisinde barınma önemli yer teşkil ediyor, beslenme önemli yer teşkil ediyor. Bunları zaten hallettiğinizde…

*Yurtlarımızda da rahatlıkla yeme, içme, beslenme, banyo vesaire her şeyimiz çok lüks çünkü. Bizim yurtlar gerçekten böyle. Onun için de ne yaptık, bir ara karar aldık, bu ara kararla da dedik ki on-line sisteme geçelim ve on-line sisteme geçmek suretiyle de yurtlarımızı şöyle ferahlatalım, boşaltalım ve depremzedelerimizi bu yurtlarımızda misafir edelim istedik ve şimdi gittiğim iftarlarda, bu yurtlarda yaptığımız iftarlarda bakıyorum depremzedelerimiz bazılarının tabi gözleri yaşlı ama diyorlar ki ‘Biz yine memleketimize gidelim.

*Kahramanmaraş’a gidelim, Hatay’ımıza gidelim.’ Bazı şikayetleri de yok değil, var. Nedir o? Kiralar. Oralarda çok yüksek olduğundan şikayet ediyorlar.

*Biz de diyoruz ki bunların üzerine üzerine gideceğiz, bu yüksek kira uygulamasını yapanlara da bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız diyoruz. Ve şu an itibarıyla bu yurtlarda kalanlar yurtlardaki durumdan çok çok memnunlar ve ‘devletimiz bizi açıkta bırakmadı’ diyorlar.

ANKET AÇIKLAMASI

Anketlerin manipülasyon aracı olarak kullanılabildiğini ifade eden Erdoğan, “Medyada dolaşıma sokulan rakamların gerçek olmadığını herkes bilsin. İşini hakkıyla yapan anket şirketlerini ise yakından takip ediyoruz. Bize gelen anketlere göre Cumhur ittifakı olarak Meclis’te açık ara öndeyiz” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muharrem İnce ile Doğu Perinçek arasında "tavşan aday" polemiği: Bu büyük sırrı kulağına Erdoğan mı fısıldadı?05 Nisan 2023 Çarşamba 08:53
  • Depremzedelerin Başına Bu da Geldi!04 Nisan 2023 Salı 20:57
  • Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Partiden milletvekili adayı oldu04 Nisan 2023 Salı 19:31
  • İstinaf mahkemesi, Berkin Elvan’ı öldüren polis Fatih Dalgalı’nın cezasını onadı04 Nisan 2023 Salı 16:30
  • Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliği alanları pozitif gündemle genişliyor04 Nisan 2023 Salı 16:17
  • ABD merkezli CNN’den çarpıcı Erdoğan ve seçim yorumu04 Nisan 2023 Salı 14:57
  • TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu: İsias Otel düşük kalite ürün kullanımından yıkıldı04 Nisan 2023 Salı 13:00
  • Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatından kritik karar: Erdoğan'a oy vermeyeceğiz03 Nisan 2023 Pazartesi 13:14
  • Erdoğan: "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım”03 Nisan 2023 Pazartesi 13:13
  • Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün olmaması her zaman bir gerginlik sebebi03 Nisan 2023 Pazartesi 10:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti