AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memur ve bürokratlara seslenerek, "Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun" şeklindeki sözlerini eleştiren Erdoğan, anketlerden gelen sonuçları da kabul etmedi. Anketler aracılığı ile operasyon yapıldığını öne süren Erdoğan, "Anketlerin kimler tarafından, ne amaçla yapıldığı ortada" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısında başka bir şey değildir. Biz CHP’nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal’in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı, boş heves. Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal’e hatırlatıyorum. Bay Kemal’in oyun oynadığı alan da değildir. Heves ettiğiniz günler geride kaldı. Cumhurbaşkanı’ndan en alt düzeydeki memura kadar herkes görevini hukuka uygun yapma mecburiyetindedir. Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi aynı zamanda açıkça bir suçtur. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin?

'YEREL SEÇİMLERDE İŞ BAŞINA GELDİNİZ, BELEDİYELERİ BOŞALTIYORSUNUZ'

Bugüne kadar AK Parti zihniyetinden şu 19-20 yıl içinde böyle bir şey duydun mu? Yerel seçimlerde iş başına geldiniz, belediyeleri boşaltıyorsunuz. Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerini ve hatta genel olarak milletimizi ilk tehdidi bu değil. Şimdi bir de tarih veriyor. Haydi bakalım göreceğiz ne yapacağını. Bay Kemal bu alan boş değil. Bütün bunların haklarını savunan bir iktidar vardır.

'TÜRKİYE VESAYETİ GÖMELİ ÇOK OLDU'

Merkez Bankası’nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Merkez Bankası Başkanı sana randevu istediğin gün randevu verdi. Bağımsız olmamış olsaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi. Sana randevuyu randevuyu istediğin gün verdi. Ziyaretten çıktıktan sonra hâlâ medyayı, halkı kandırmaya kalkıyorsun. Verdiğiniz rakamlar baştan başa yanlış. Biz CHP'nin bu diline alışığız.Türkiye vesayeti gömeli çok oldu. Tabii o zamanlar Bay Kemal siyaseti bilmiyordu.

'ANKETLERİN KİMLER TARAFINDAN, NE AMAÇLA YAPILDIĞI ORTADA'

Özellikle son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından, ne amaçla yapıldığı ortada. Bu tür anketlerde manipülasyonlardan ciddi manada bıktık. Gerçekçi anketler bunların manipülasyonlarını tamamıyla ayaklar altına alacak anketlerdir. Anketlerle millete psikolojik operasyon çekme çabaları her zaman olmuştur. Biz bunlardan bıktık, bunlara da alışığız. Kamuoyu araştırma ve anket şirketlerine benim güvenimin kalmadığını hatırlayın daha önce de açıklamıştım. Son seçimlerde sonuçları bırakın bileni yakın tahminde bulunan şirket bile çıkmadı. İşte şahsımın Cumhurbaşkanı seçildiği o seçimlerde bunu çok açık net gördük.

'ANKETLERLE ALGI OPERASYONLARINA DEVAM EDİYORLAR'

Birçok anket şirketi bu işin ticaretini yapar hale geldi. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre de ortaya sonuçlar çıkardı. Yalan terörü, algı operasyonları ve kişi, kurum suikastleriyle AK Parti’ye ve hükümete saldıran kesimler şimdi de anketlerle algı operasyonlarına devam ediyorlar. Cumhur İttifakı’nı ellerinden geldiğince küçük göstermenin gayreti içerisinde bulunuyorlar. Sahte ve hileli anketlerle vatandaşları yönlendirebileceğini zannedenler bu yolla toplum mühendisliği yaparak millete istikamet çizmeye çalışıyorlar. Türkiye’de seçim konusu açılınca bilinçli olarak da bir kesim anketleri öne çıkarıyor. Buradan kendilerine bir şeyler toparlamaya çalışıyorlar. Milletin gönlüne giremeyen, anlatacak icraatları olmayanlar, yalan yanlış, hileli sahte anketlerle milleti yönlendirebileceklerini sanıyorlar.

'MİLLETİMİZİN BU BALON ANKETLERE GEREKEN CEVABI VERECEĞİNE İNANIYORUM'

Altyapı, üst yapı ülkenin dört bir yanında eseri olan bu iktidar. Soruyorum, acaba muhalefetin hangi eseri var da şunu yaptık diyebilecek? Benim milletim bunları görmüyor mu sanıyorsunuz, hepsini görüyor. Bu şekilde de sandığa gidecektir, sandık yatırımların aynasıdır. İnşallah Haziran 2023’te de yoluna devam diyecektir. Milletimizin bu balon anketlere gereken cevabı en güzel şekilde vereceğine inanıyorum."

'F-35 ÖDEMELERİNİN İADESİ İÇİN ARKADAŞLARIMIZ ÇALIŞMALARINI DEVAM ETTİRİYOR'

F-35 gündemine ilişkin de konuşan Erdoğan, şunları söyledi:"Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. Bizim böyle bir durumumuz filan söz konusu değil. Ama bizim 1 milyar 400 bin dolar F-35’ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD’nin böyle bir teklifi söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak da biz ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa, hangi adımları atmamız gerekiyorsa bu adımları atalım dedik. Savaş uçağı filomuzu her zaman hazır ve modern hale getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlarla ilgili elimizdeki F-16’ın modernizasyonundan tutunuz da yeni ilave F-16’lar almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. F-35 programı kapsamında bu verilen paranın da adeta ödemesini almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu bizler dile getiriyoruz. Sorunun çözümü için de diyalogu önemsiyoruz. Şu an itibarıyla da başta Savunma Bakanlığımız olmak üzere görüşmeler devam ediyor. Netice itibariyle yapılmış ödemeler var, ödemenin de geri iadesi çalışmalarını arkadaşlarımız devam ettiriyor."