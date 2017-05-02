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Erdoğan artık resmen partili cumhurbaşkanı

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Erdoğan artık resmen partili cumhurbaşkanı
AKP genel merkezindeki törende konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, kürsüye çıkmadan önce gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye’de ‘tarafsız cumhurbaşkanı’ dönemi sona erdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’ye üye oldu.

Törende konuşan AKP Genel BAşkan Yardımcısı Mustafa Ataş, “Bugün bir tarihi yaşıyoruz” dedi.

Erdoğan, sembolik üye formuna imzayı atarak AKP’ye üye oldu. Erdoğan, üç yıl sonra AKP’ye dönmüş oldu.

AKP genel merkezindeki törende konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, kürsüye çıkmadan önce gözyaşlarına hakim olamadı.

YILDIRIM: EV SAHİBİNE ‘HOŞ GELDİNİZ’ DEMEYE GEREK YOK

Yıldırım, konuşmasına “Özlemek, yılları, ayları, saatleri izlemektir. gelecekse beklenen, beklemek güzeldir. İşte, beklenen an sayın cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız, bugün yuvaya, kurucusu olduğu AK Parti’ye tekrar dönüyor” diye başladı.

Erdoğan’ın AKP’ye üye olmasını cumhuriyetin ilanı ve çok partili hayata geçiş kadar önemli bir olay diye tanımlayan Yıldırım, “Bugün Türk siyaseti ve demokrasisi için tarihi bir gün. Ülkeyi yönetenleri, milletin ve siyasetin üstünde görme anlayışı sona ermiştir. Erdoğan’ın kurucusu olduğu partiye dönmesinden ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz. Aslına bakarsanız ev sahibine ‘Hoş geldiniz’ demeye gerek yok” diye konuştu.

Erdoğan’a genel başkanlık adaylığı teklif edeceklerini söyleyen Yıldırım, “Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

ERDOĞAN: YUVAMA, SEVDAMA, AŞKIMA YENİDEN DÖNDÜM

Törende konuşan Erdoğan, “Aslında bu sadece resmi bir ayrılıktı, mevzuat gereğiydi. Gönlümüz hep beraber oldu. Biliyoruz ki gönüllere sınır çizmek, duvar örmek mümkün değildir. Anayasa gereği ayrılmak zorunda kaldığım partime, yuvama, sevdama, aşkıma yeniden döndüm” dedi.

Erdoğan, “Bazıları sanıyor ki mesele şahsımızdır, mesele hükümetimizdir, partimizdir. Mesele ülkemizdir, milletimizdir, devletimizin ta kendisidir, bağımsızlığımızdır, hedeflerimizdir, iddialarımızdır. 80 milyonun tamamı birinci sınıf vatandaştır. Bozgunculuğa sapmayan her insanımızın başımızın üstünde yeri vardır” diye konuştu.

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