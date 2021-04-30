  • BIST 1.402
  • Altın 470,003
  • Dolar 8,2575
  • Euro 9,9778
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA9453 test 44 pozitif vaka

Erdoğan: Aşı tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum

»
Erdoğan: Aşı tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum
Erdoğan: Aşı tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum

Türkiye'de aşı sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığına dair bir soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda elimizde yeterince aşı var. Rusya'da yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. BioNTech için Almanya'dan verilmiş söz var, inşallah gelecek. Şi Cinping ile de bu konuda görüşememiz olacak. Oradan da ciddi miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız. Ben bu konuda ciddi bir durum olacağına inanmıyorum."

Erdoğan, yerli aşılarla ilgili bir soruya da şöyle yanıt verdi.

"Yerli aşıyla da üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışma içindeler. Onların verdiği bilgiye dayanarak söylüyorum. Eylül-Ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum. Erciyes ve Ankara'daki üniversitelerimizin çalışmaları var."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşı tedarikinin önümüzdeki iki ay güçleşeceğini, sonra aşı bolluğu beklendiğini ifade etmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Sözleşmesi Türkiye Açısından Sona Eriyor, Karar Resmi Gazete'de30 Nisan 2021 Cuma 08:32
  • Türkiye genelinde 17 Mayıs Pazartesi sona erecek tam kapanma dönemi başladı30 Nisan 2021 Cuma 08:31
  • THY, Türkiye'de Tam Kapanma Sürecinde Biniş Kartlarının Havaalanlarından Alınacağını Duyurdu30 Nisan 2021 Cuma 08:28
  • Bilim kurulu üyesi ‘içki yasağı’nı anlamadı29 Nisan 2021 Perşembe 21:40
  • Prof. Saklı, ‘Varyant tespitinde boşluk var’ dedi: Sonbaharda daha uzun kapanabiliriz29 Nisan 2021 Perşembe 21:26
  • Ahmet Takan: Alkoliklere elektronik bileklik takılsın!.. uyarı alarmı eşek anırması olsun!29 Nisan 2021 Perşembe 21:12
  • Özcan Deniz: 10 gündür oğlumdan haber alamıyorum29 Nisan 2021 Perşembe 20:39
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı: İçki satmaya devam edeceğiz29 Nisan 2021 Perşembe 20:02
  • Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim, NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor29 Nisan 2021 Perşembe 18:18
  • Selahattin Demirtaş’ın 4 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı29 Nisan 2021 Perşembe 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti