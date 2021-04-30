Erdoğan: Aşı tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum

Türkiye'de aşı sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığına dair bir soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda elimizde yeterince aşı var. Rusya'da yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. BioNTech için Almanya'dan verilmiş söz var, inşallah gelecek. Şi Cinping ile de bu konuda görüşememiz olacak. Oradan da ciddi miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız. Ben bu konuda ciddi bir durum olacağına inanmıyorum."

Erdoğan, yerli aşılarla ilgili bir soruya da şöyle yanıt verdi.

"Yerli aşıyla da üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışma içindeler. Onların verdiği bilgiye dayanarak söylüyorum. Eylül-Ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum. Erciyes ve Ankara'daki üniversitelerimizin çalışmaları var."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşı tedarikinin önümüzdeki iki ay güçleşeceğini, sonra aşı bolluğu beklendiğini ifade etmişti.