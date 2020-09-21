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Erdoğan: "Aşıyı 2021'in ilk aylarında hizmete sunacağız"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı.
Erdoğan: "Aşıyı 2021'in ilk aylarında hizmete sunacağız"

Erdoğan, maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların, bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesinde ödenmesi gerekeceğini duyurdu.

Kafe ve restoranlara yönelik denetimlerinm sıkılaştırılacağını ifade eden Erdoğan, il hıfzıssıhha kurullarının kendi kararlarını alabileceğini ve il bazında 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini söyledi.

Ayrıca Erdoğan halkı maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymaya çağırdı.

 

"Aşıyı 2021'in ilk aylarında hizmete sunacağız"

Avrupa’da salgının tırmanışa geçtiğini vurgulayan Erdoğan aşı çalışmalarına ilişkin, “Süren 8 aşı geliştirme çalışmasından 2'sinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Yılın ilk aylarında hizmete sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.

 

"Sondaj faaliyetlerine devam ediyoruz"

Akdeniz ve Karadeniz’deki sondaj faaliyetleri hakkında konuşan Erdoğan, "Kesintisiz devam ettiriyoruz. Tüm imkanlarımızla Doğu Akdeniz’deki haklarımızı koruyoruz. Kardeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi milletimize umut verdi. İnşallah yeni rezervlerle bu sevinci artıracağız" dedi.

 

Elazığ ve Malatya'daki toplu konutlar

Elazığ ve Malatya’daki depremlerin ardından yapımına devam edilen konutlar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her iki ilde 2 artı 1 konutlar 510 lira ile 725 lira arasında aylık ödemeyle vatandaşlarımıza teslim edilecektir. 3 artı 1 konutlar için 730 ile 995 lira arasında bir bedel belirlenmiştir" şeklinde konuştu.

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