Erdoğan: Atatürk'e hakarete izin vermeyiz

Adını böyle koyduk'' dedi. Erdoğan, ne Atatürk'e, ne de kıyafetinden dolayı vatandaşa hakaret edilmesine izin vermeyeceklerini de söyledi.

ecep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Hizmete sunduğumuz millet bahçelerimizle 100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerden birini daha yerine getirmiş oluyoruz. 18 ilimizdeki 33 Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Hedefimiz, her şehrimize en az birer Millet Bahçesi kazandırmaktır. Türkiye'nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı'ndaki o kapalı alanlarla yapmış olacağız.

''İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE YAPACAĞIZ''

100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerimizden birini daha yerini getirmiş oluyoruz. Biz yaparız onlar konuşur farkımız bu. Biz durmuyoruz onlar dedikodu yapıyor onlar ne yapılırsa yapılsın karşısına dikiliyorlar. Biz 'Kanal İstanbul' diyoruz, onlar 'İstemezük' diyorlar, 'Yaptırmazuk' diyorlar. Yapacağız, yapacağız isteseniz de istemeseniz de yapacağız.

''GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ' SEÇİMİ OLARAK GÖRÜYORUZ''

Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler. 31 Mart 2019 seçimlerini 'gönül belediyeciliği' seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk.

''CHP'NİN OYUNUNA GELMEDİK GELMEYECEĞİZ''

Biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen, hakaret eden, kendi marjinal yaklaşımlarını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz. Bana İstiklal Marşı'nı okuyup okumamaktan bahsediyor. Hadi oradan biz onunla büyüdük önce haddini bileceksin. Biz İstiklal Marşı'yla Safahat'ı yastık altı kitabı olarak koyduk ve öyle büyüdük. Milletimizin de bizim de karnımız bu bayat oyunlara toktur.

''NE GAZİ MUSTAFA KEMAL'E, NE DE İNANCINDAN DOLAYI VATANDAŞA HAKARETE İZİN VERMEYİZ''

Türkiye'de ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e, ne de inancından, meşrebinden, kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz. Ülkemizi kendi arka bahçeleri haline getirmek isteyenlere Çanakkale'den İstiklal Harbimize ve 15 Temmuz'a kadar her fırsatta gereken cevabı milletçe verdik. Teröristlerin cenazelerine gitmekten geri durmayanlar teröre Kobani'ye çanak tutanları cezaevinde gidip ziyaret eden CHP'liler ve diğer siyasi parti mensupları bu ülkede bizim değerlerimize saldıramazlar. 2019'da milletimizin tercihi yine AK Parti belediyeciliğinden yana olacaktır. Ben buna inanıyorum.''