Erdoğan: Avrupa şehirleri cayır cayır yanıyor, daha çok yanacaksınız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası” programına katıldı.

İhracatın katma değerinin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz ay itibarıyla ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaşırken, ithalatımız yüzde 14,6 azalarak 18,1 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığımız yüzde 57,8 azalarak 2 milyar 831 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı geçen yılın nisan ayında yüzde 68,3 iken bu yıl aynı oran yüzde 84,4’e yükseldi” dedi.

‘BUNLARI PAŞA KEYFİ İSTİYOR DİYE KÜÇÜLELİM Mİ?’

“İstedikleri kadar birliğimize, beraberliğimize, ekonomimize, sınırlarımıza saldırsınlar” diyen Erdoğan, “İstedikleri kadar tuzaklar kursunlar, bu tür operasyonlar sadece bizim hedeflerimize ulaşma azmimizi daha da perçinler, bizi mücadelemizde daha da güçlü kılar” diye konuştu.

Türkiye’nin rekabet ettiği kesimlerin rahatsız olduğunu belirten Erdoğan, “Neymiş? Avrupa Birliği’ne tam üye olmak için çok fazla büyükmüşüz. Yani şimdi bunlar böyle istiyor diye, bunların paşa keyfi öyle istiyor diye biz küçülelim mi? Herhalde ben boşuna en az 3 çocuk demiyorum. Daha büyüyeceğiz. Ne kadar büyürsek bilesiniz ki o kadar güçlü olacağız” ifadelerini kullandı.