  • BIST 93.946
  • Altın 245,514
  • Dolar 5,9593
  • Euro 6,6694
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Erdoğan: Avrupa şehirleri cayır cayır yanıyor, daha çok yanacaksınız

»
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası” programına katıldı.
Erdoğan: Avrupa şehirleri cayır cayır yanıyor, daha çok yanacaksınız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası” programına katıldı.

İhracatın katma değerinin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz ay itibarıyla ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaşırken, ithalatımız yüzde 14,6 azalarak 18,1 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığımız yüzde 57,8 azalarak 2 milyar 831 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı geçen yılın nisan ayında yüzde 68,3 iken bu yıl aynı oran yüzde 84,4’e yükseldi” dedi.

‘BUNLARI PAŞA KEYFİ İSTİYOR DİYE KÜÇÜLELİM Mİ?’

“İstedikleri kadar birliğimize, beraberliğimize, ekonomimize, sınırlarımıza saldırsınlar” diyen Erdoğan, “İstedikleri kadar tuzaklar kursunlar, bu tür operasyonlar sadece bizim hedeflerimize ulaşma azmimizi daha da perçinler, bizi mücadelemizde daha da güçlü kılar” diye konuştu.

Türkiye’nin rekabet ettiği kesimlerin rahatsız olduğunu belirten Erdoğan, “Neymiş? Avrupa Birliği’ne tam üye olmak için çok fazla büyükmüşüz. Yani şimdi bunlar böyle istiyor diye, bunların paşa keyfi öyle istiyor diye biz küçülelim mi? Herhalde ben boşuna en az 3 çocuk demiyorum. Daha büyüyeceğiz. Ne kadar büyürsek bilesiniz ki o kadar güçlü olacağız” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika… Ekrem İmamoğlu yeniden Anıtkabir’de03 Mayıs 2019 Cuma 13:24
  • İmamoğlu: Yapılmış bir seçimin üzerine başka bir yorum düşünmüyoruz03 Mayıs 2019 Cuma 12:51
  • Savcılıktan İstanbul seçimlerine ilişkin yeni açıklama03 Mayıs 2019 Cuma 12:44
  • Altaylı: YSK'ya yönelik 'psikolojik baskı' çok açık03 Mayıs 2019 Cuma 10:57
  • Koop Süt hellimleri artık Türkiye Birlik Anonim Şirketi marketlerinde03 Mayıs 2019 Cuma 08:58
  • Murat Yetkin: 2020 yılında bir erken seçim ihtimali Ankara siyaset kulisinde son birkaç gündür giderek yayılmaya başladı03 Mayıs 2019 Cuma 08:47
  • CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Oyunu bozmasaydık AKP, “Atı alan Üsküdar'ı geçti" diyerek işi bitirecekti03 Mayıs 2019 Cuma 08:40
  • Mersin'de çiftçi soğanı 2 TL'den verdi. 5 ton soğan 1 saatte bitti (video)02 Mayıs 2019 Perşembe 20:05
  • AYM'den Türkiye'deki tutuklu gazeteciler için karar02 Mayıs 2019 Perşembe 20:00
  • Hatay'da bir çiftin çocukları ellerinden alındı: 'Puta tapmak' ve 'küfür' diye okula göndermemişler02 Mayıs 2019 Perşembe 16:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti