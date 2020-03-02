Erdoğan: Avrupa’ya yönelenlerin sayısı yüzbinleri buldu, bu sayı yakında milyonlarla ifade edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Biz Suriye’de yıllarca 'Güvenli bölgeler oluşturalım, göçmenleri burada iskan edelim' çağrısı yaptık. Hiçbir Avrupa ülkesi buna katkı vermedi. Şimdi Avrupa’ya yönelenlerin sayısı yüzbinleri buldu. Bu sayı yakında milyonlarla ifade edilecek. Ya bu insanları kendi topraklarında onurlu bir hayata kavuşturacağız, ya da herkes bu yükten nasibini alacak. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti." Biz Suriye’de yıllarca 'Güvenli bölgeler oluşturalım, göçmenleri burada iskan edelim' çağrısı yaptık. Hiçbir Avrupa ülkesi buna katkı vermedi. Şimdi Avrupa’ya yönelenlerin sayısı yüzbinleri buldu. Bu sayı yakında milyonlarla ifade edilecek. Ya bu insanları kendi topraklarında onurlu bir hayata kavuşturacağız, ya da herkes bu yükten nasibini alacak. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti."

İçileri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 117.677 oldu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimsenin Suriye'de Rusya'nın, Amerika'nın, İran'ın, Fransa'nın ne işi var dediğini duydunuz mu? Duymadınız ama iş Türkiye'ye gelince yaygarayı basıyorlar." "Kimsenin Suriye'de Rusya'nın, Amerika'nın, İran'ın, Fransa'nın ne işi var dediğini duydunuz mu? Duymadınız ama iş Türkiye'ye gelince yaygarayı basıyorlar."

Birileri dönüp dolaşıp, 'Suriye'de ne işimiz var' teranesini tekrarlarken, şehitlerimizden biri 'Sakın Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın. 'Gittim, gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz' mesajını veriyor. Meydanı gafillere bırakmayız, bırakamayız. 'Hiçbir şeyden tiksinmedim, şehitler ölmez vatan bölünmez' diyen CHP'liler var. 'Biz gelirsek şehitler tepesi boş kalacak' ifadesi de bu zihniyetin yansımasıdır. Bu kişinin şehitlik kavramı ve şehitler tepesi kavramının ne anlama geldiğini bilmediğini düşünüyorum." Birileri dönüp dolaşıp, 'Suriye'de ne işimiz var' teranesini tekrarlarken, şehitlerimizden biri 'Sakın Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın. 'Gittim, gördüm tam da olmamız gereken yerdeyiz' mesajını veriyor. Meydanı gafillere bırakmayız, bırakamayız. 'Hiçbir şeyden tiksinmedim, şehitler ölmez vatan bölünmez' diyen CHP'liler var. 'Biz gelirsek şehitler tepesi boş kalacak' ifadesi de bu zihniyetin yansımasıdır. Bu kişinin şehitlik kavramı ve şehitler tepesi kavramının ne anlama geldiğini bilmediğini düşünüyorum."