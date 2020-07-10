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Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini onayladı

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Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini onayladı
Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı ibadete açan kararı imzaladı. Erdoğan, Ayasofya Camii'nin yönetiminin Diyanet'e devredildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanDanıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Ayasofya'yı ibadete açan kararı imzaladığını duyuran Erdoğan, "Hayırlı olsun" dedi. Söz konusu kararda şu ifadeler yer aldı:

 

"İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi hakkındaki 24/11/1934 tarihli ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay 10. Dairesi'nin 2/7/2020 tarihli ve E:2016/16015, K:2020/2595 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, Ayasofya Camii'nin yönetiminin 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35. maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir."

 

Hemen ardından Resmi Gazete'de yayınlanan bu karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda da okundu. Vekiller, kararı ayakta alkışladı.

 

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