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Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, havalimanında bir süre görüştü.

Buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesi, basına kapalı gerçekleştirildi.

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