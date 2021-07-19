Erdoğan, Bahçeli ile birlikte Asiltürk de KKTC'ye geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAADET Partisi'nin ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk'ü KKTC'deki kutlama programlarına davet etti. Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı özel uçakta KKTC'ye gidiyor. Fotoğrafta, Erdoğan'ın alana gelmesini bekleyen Asiltürk'ü görüyorsunuz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAADET Partisi'nin ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk'ü KKTC'deki kutlama programlarına davet etti. Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı özel uçakta KKTC'ye gidiyor. Fotoğrafta, Erdoğan'ın alana gelmesini bekleyen Asiltürk'ü görüyorsunuz. pic.twitter.com/Cke4OypUo8— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) July 19, 2021
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