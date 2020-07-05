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Erdoğan, Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamızı yapalım

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta HES'lerin hizmete girme programında konuştu.
Erdoğan, Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamızı yapalım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta HES'lerin hizmete girme programında konuştu.

Tokat'taki HES projelerine ilişkin bilgi veren ve "Barajımızın açılışı için talimatınızı beklediğimizi arz ederim" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Erdoğan, "Önce tabii müsaade edin de konuşmamızı yapalım" yanıtını verdi. 

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle: 

"Türkiye'nin içinden geçtiğimiz kritik dönemde ihtiyaç duyduğu şeyin eser siyasi olduğuna inanıyorum.

Salgına teslim olmadığımızı gösterdik. Biz sağlıktan ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar kendimize güveniyoruz. 

Son 18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerle öncelikle geçmiş 79 yılın eksiklerini tamamladık. Tarihi bir reformu hayata geçirdik.

Savunma sanayiinde yüzde 20'lerdeki kendi kendimize yeterlilik oranını yüzde 70'lere çıkardık. 

Sağladığımız güven ortamı enerji yatırımlarımıza olumlu yönde yansımıştır. Bu sayede son 18 yılda 100 milyar dolar yatırım yapılmasını temin ettik KÖİ'lerle. Doğal gazı 81 ilimizin tamamına götürdük.

Akkuyu Nükleer Santralimizin ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında hizmete alıyoruz.

Temiz enerjiyle benim halkım rahatsız olmayacak. Suyun gücünü enerjiye çevireceğiz. 17 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçtik. 

İnşallah önümüzdeki haftalarda termik santrallerinin de açılışını geçireceğiz. Bu tür yatırımlar gelecek nesillere bırakacağımız miraslar olacak "

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