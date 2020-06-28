Erdoğan, Başbakan Tatar ile telefonda görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar ile telefonda görüştü.
Erdoğan-Tatar görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlar değerlendirildi.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar ile telefonda görüştü.
Erdoğan-Tatar görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlar değerlendirildi.
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