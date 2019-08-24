Erdoğan: Batı tehdit sallıyor, biz tehdit mehdit dinlemeyiz, Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunacağız

"Eline diline dursun ya" diyen Erdoğan, "Sen orada bizim Yavuzumuzu görmüyor musun? İki sondaj gemisi, iki sismik araştırma gemisiyle o devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Uçaklarımızla her şeyimizle oradayız. Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz, burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız" diye konuştu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap eden Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Biraz önce Yusufeli Barajı inşaatını helikopter ile inceledim. Gerçekten muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. Zaten Artvin adeta barajlar şehri. Bu noktada dünyada eşi benzeri yok. Her şeyi ile bir barajlar şehri Artvin. Şimdi ise Yusufeli çok daha farklı bir konuma tırmanıyor. Kendi sınıfında ülkemizin en büyük, dünyanın en yüksek üçüncü eseri olacak Yusufeli Barajı'nı ülkemize kazandırmak için verdiğimiz çabanın en büyük şahidi sizlersiniz. Baraj inşaatının sürdüğü son 6 yılda ülkemizde yaşanan Gezi olaylarında tutun da 15 Temmuz'a kadar tüm saldırıların hedefindeki yerlerden biri hep bu eser olmuştur. Yurt dışından yurt içine kadar pek çok çevre Yusufeli Barajı'nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir. çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağacı yok. Bir ağaç mı dikeceksiniz, onun da karşısına dikilirler. Yaptıkları iş hep budur. Hamdolsun biz milletimizle el ele verdik, dayanışma içine girdik. Tüm bu sıkıntıları aştık ve baraj inşaatına devam ettik. Özellikle yüklenici firmanın bu konudaki kararlılığını da huzurlarınızda alkışlıyoruz. Ülkemize yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek bu eserin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'i buldu. İnşallah 2021 yılının nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacaktır. Barajda üretilecek enerjinin ülkemize katkısı yılda 1 milyar 250 milyon lira olacak. Bu üretim gücü ile baraj 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahiptir. Bu öyle Bay Kemal'in dediği gibi değil. Çünkü bunlar öyle hesap kitap bilmez. Bunlar sadece atılan bu adımları nasıl engelleriz buna bakarlar.

İşte Doğu Akdeniz'de Amerika, Fransa, İngiltere, Katar varmış ama tek ülke yokmuş. Hangi ülke? Türkiye yokmuş. Eline diline dursun ya. Sen orada bizim Yavuzumuzu görmüyor musun? İki sondaj gemisi, iki sismik araştırma gemisiyle o devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Uçaklarımızla her şeyimizle oradayız. Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz, burada Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız. Hiç endişeniz olmasın, biz bu güne kadar kullar karşısında başımızı öne eğmedik. Biz sadece rabbimizin karşısında rukû da eğiliriz. Bu eser için Yusufeli çok büyük fedakarlıkta bulundu. Baraj sular altında kalacak Yusufeli ilçesi yerleşim yerini değiştirmek zorunda kaldık. Ama şimdi helikopter ile geçerken bir lebiderya. Denize nazır konutlarımız yapılıyor. Ve her şeyiyle muhteşem bir şehir yapılıyor. Bu süreçte bazı dedikodular ve bazı olumsuz kampanyalar yürütülebilir ama şunu söyleyeyim; inanın oralara yerleştiğiniz zaman ben inanıyorum ki siz bize çok dua edeceksiniz. Çünkü bütün devlet binaları okullarıyla, ibadethaneleriyle muhteşem bir Yusufeli burada inşa ediliyor. Bunu da biz dünyaya örnek göstereceğiz. Buraya gelip görenler, ya burası nasıl yapıldı ya diyecekler.

Konutların olduğu bölgede ağaçlandırma yapalım dedim sayın bakanıma. Burada fidan diktiğin zaman bir anda yetişir, yağmur bol, bereketli. Dolayısıyla buraya da yeşil yakışır.

Baraj yol ve yeni yerleşim inşaatlarımızı bir an evvel bitirip sizleri evlerinize kavuşturacağız. Yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetini çıkarmakta olduğumuz kararname ile gideriyoruz. Ve bu gece bu kararnameyi imzaladım. Ve şimdi bu kararname ile önümüz ve önünüz daha da açılmış oluyor. Evleriniz şimdiden hayırlı olsun. Kamulaştırma bedellerinin ödenmesi için bakanlığımıza ve Devlet Su İşlerine gerekli talimatları verdik, veriyoruz. Bu konuda diğer sıkıntıları da biliyoruz, İnşallah onların da makul bir çaresine bakacağız. Yusufeli'ndeki kardeşlerimize huzurlu, aydınlık bir gelecek sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz."